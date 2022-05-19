معضلة الأهلي والكبار .. لا مفر من هبوط فريق جماهيري!

مع مرور الوقت، يزداد صراع الهبوط سخونة بين جميع الأندية التي تسعى للهروب منه، وسط وجود أسماء كبيرة مثل الأهلي والاتفاق والتعاون قد نفقدها الموسم القادم، فالوقت أصبح ضيق للغاية، وأصبح لا يحتمل أي تعثرات.

ومع تطور الدوري السعودي للمحترفين الملحوظ خلال السنوات الماضية، أصبحت مسألة هبوط أحد هؤلاء الفرق إلى دوري الدرجة الأولى، خسارة فنية ومادية كبيرة.

بالتأكيد لا نتمنى أن نرى قيمة كبيرة مثل الأهلي أو الاتفاق أو التعاون يلعب في دوري الدرجة الأولى، بعد التاريخ الذي قدموه خلال السنوات الماضية.

وقبل أن يتم حسم الأمور، علينا أن نُلقي نظرة سريعة عن الوضع الآن، وحظوظ الفرق التي تصارع الهبوط، وهل سنرى أندية كبرى تهبط إلى دوري الدرجة الأولى؟

ثلثي الدوري معرض للهبوط!

تبقى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الآن 3 جولات فقط، وهناك بعض الفرق لم تلعب مباريات الجولة 27 مما يعني أنها يتبقى لها 4 مباريات.

الدوري السعودي مكون من 16 فريقًا، والحقيقة أن ثلثي الدوري معرض للهبوط، نعم عزيزي القارئ 11 فريقًا يصارع الهبوط قبل 3 جولات من نهاية الموسم!

هذا الأمر إذا كان يدل على شيء، فإنما يدل على قوة المنافسة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، فالآن وصلنا إلى مرحلة رائعة جدًا من المنافسة بين جميع الفرق.

ولكن الأمر الصادم أن ضمن هؤلاء الفرق بعض الفرق الكبيرة كما ذكرنا على رأسها الأهلي والاتفاق والتعاون، بالإضافة إلى الفتح والفيصلي وغيرهما.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الاتحاد 26 19 4 3 58 24 +34 61 2 الهلال 26 16 7 3 53 26 +27 55 3 النصر 26 16 3 7 48 33 +15 51 4 الشباب 27 14 8 5 49 35 +14 50 5 ضمك 26 12 6 8 36 38 -2 42 6 الفيحاء 26 8 9 9 21 22 -1 33 7 أبها 26 9 6 11 26 39 -13 33 8 الفتح 26 8 8 10 40 34 +6 32 9 الرائد 26 8 6 12 31 39 -8 30 10 الأهلي 26 6 11 9 35 38 -3 29 11 التعاون 27 6 11 10 40 46 -6 29 12 الفيصلي 27 6 11 10 25 34 -7 29 13 الطائي 26 8 4 14 27 43 -16 28 14 الاتفاق 26 6 9 11 32 41 -9 27 15 الباطن 27 6 8 13 26 38 -12 26 16 الحزم 26 4 5 17 18 35 -17 17

ما هي حظوظ الفرق الكبرى في البقاء؟

الحقيقة الصادمة أن الأهلي يمتلك حظوظ ليست بالقوية في البقاء، وذلك لأن الفريق أمامه 4 مباريات، منهم مباراتين أمام النصر والشباب، حيث يقدمان مستويات رائعة هذا الموسم.

بينما يتبقى أمام الأهلي مباراتين أمام أبها والرائد، والأخير منافس مباشر له على البقاء بالدوري، حيث الفارق بينهما نقطة واحدة فقط لصالح الرائد.

الأهلي أمام اختبار صعب جدًا وخطير، 4 مباريات ستحدد مصير الفريق بشكل كبير، وكما ذكرت في بداية حديثي لا وقت لأي تعثرات، فالنقطة التي تُهدر سيتم دفع ثمنها غالي وثمين.

وأما عن الاتفاق، أمامه مباراة مصيرية أمام الأهلي، وأخرى أمام الفيصلي الذي يصارعه بشكل مباشر على الهبوط، بالإضافة إلى الفيحاء الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم، ولكن يبقى الحلقة الأضعف في مواجهات النواخذة هو الحزم الذي ضمن الهبوط.

التعاون هو الآخر يتبقى له 3 مباريات فقط، وبينه وبين منطقة الهبوط نقطتين فقط، حيث سيلعب مبارياته أمام الشباب وضمك وستكون صعبة جدًا، وأما عن المواجهة الثالثة ستكون أمام الفيحاء.

دوري المحترفين سيخسر الكثير!

بعد أن استعرضنا الوضع الآن، يبدو أننا قد نفقد أحد الفرق الجماهيرية هذا الموسم على أقل تقدير، وهو الأمر الذي سيقع بالضرر الكبير على الدوري السعودي للمحترفين.

الناحية الأولى الجماهيرية، لأن الدوري السعودي بدون حضور جماهيري سيفقد جزء كبير من متعته، هل تتذكرون مبارياته أثناء أزمة كورونا، بدون حضور جماهيري؟

والناحية الأخرى مادية، لأن الدوري السعودي سيفقد قيمة تسويقية كبيرة، بعدم وجود اسمًا كبيرًا فيه، هذا بجانب العديد من الجوانب الأخرى التي ستخسرها المسابقة.

بالطبع لا نتمنى أن نرى أي فريقًا جماهيريًا يهبط للعب في دوري الدرجة الأولى السعودي، ولكن يبدو أن الأمر سيكون واقعًا يجب علينا الاستعداد له جيدًا.

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