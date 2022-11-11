بعد استبعاده من قائمة إنجلترا .. عرض "إباحي" لتوموري لتحليل كأس العالم!

تعويض ليس منتظراً لنجم ميلان

تلقى نجم ميلان فيكايو توموري عرضاً غريباً بعد استبعاده من قائمة إنجلترا لكأس العالم، وذلك بتحليل المونديال على موقع إباحي.

وأعلن جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، قائمة الفريق للمونديال مساء الخميس، والتي شهدت استبعاد المدافع صاحب الأصول الكندية.

وبحسب بيان رسمي من أحد المواقع الإباحية، تم عرض على توموري أن يظهر ببث حي أثناء البطولة العالمية ويحلل المباريات عبر الموقع.

وعرض الموقع على اللاعب الشاب ربع مليون جنيه استرليني كراتب، بالإضافة لفرصة للتفاعل مع العاملات في الموقع، واختيار جماهير من التي تشاهده لفعل المثل.

توموري الذي يعيش حالة تألق في إيطاليا مع ميلان وقاده للقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي أثار استبعاده ردود أفعال قوية في الإعلام الإنجليزي بسبب تفضيل هاري ماجواير على حسابه.