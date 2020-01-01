بعد إقالته .. ماذا قدم الهولندي تين كات في قيادة الاتحاد؟

أقصي من كأس الملك أمام الفتح

أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، يوم الثلاثاء، رحيل المدرب الهولندي هانك تين كات بعد خسارة الفريق أمام ضمك في الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اتحاد جدة قد خسر أمام ضمك بهدفين لهدف يوم الإثنين في المباراة التي أقيمت في ستاد "الشرائع" في افتتاح الجولة الثامنة عشرة، ليتجمد رصيد الفريق الأصفر عند النقطة 19 في المركز الثالث عشر.

وأشار الاتحاد في بيانه الرسمي أن الهولندي بيتر هامبرج، مساعد تين كات السابق، سيتولى تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

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الفريق الاتحادي كان قد تعاقد مع تين كات في نوفمبر الماضي خلفا للتشيلي سييرا، وسجل الفريق برفقته فوزًا دوريًا وحيدًا كان أمام التعاون، فيما خسر 3 مباريات، وأقصي من كأس الملك أمام الفتح.

بشكل عام قاد المدرب الهولندي الفريق الاتحادي في 11 مباراة في مختلف المسابقات، الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس محمد السادس للأندية العربية.

بشكل منفصل في بطولة الدوري قاد كات العميد في 8 مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة أمام التعاون في الجولة السادسة عشر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتلقى الفريق الخسارة تحت قيادة كات خلال مباريات الدوري في 3 مباريات، وحقق نتيجة التعادل في 4 مباريات، لينجح في جمع 10 نقاط فقط.

إدارة الاتحاد تُعلن رحيل الهولندي تين كات عن قيادة الفريق

وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حقق الفريق الفوز على نادي الصفاء بنتيجة 4\1 في دور الـ32 وخرج من البطولة في دور الـ16 أمام الفتح بنتيجة 2\1.

أما في بطولة محمد السادس للأندية العربية، فقد خاض الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي مباراة وحيدة أمام نادي أولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي البطولة التي أقيمت في جدة وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1\1

من ناحية الأهداف سجل الاتحاد تحت قيادة كات 20 هدفًا واستقبلت الشباك 15 هدفًا، وكانت أكبر نتيجة فوز أمام الصفاء 4\1، وأكبر خسارة أمام الفيحاء كانت بنفس النتيجة.