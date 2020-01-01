إدارة الاتحاد تُعلن رحيل الهولندي تين كات عن قيادة الفريق

قررت إدارة النادي منح مهمة تدريب الفريق الكروي إلى مساعد المدرب الهولندي بيتر هامبرج ليقود الفريق

أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي رحيل المدير الفني الهولندي تين كات عن قيادة الفريق بسبب سوء النتائج التي عانى منها الفريق مؤخرًا.

الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر تويتر نشر بيانًا صحفيًا جاء فيه : "قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار عبدالله الحائلي إنهاء عقد المدرب الهولندي هينك تين كات بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف البيان : "جاء القرار بعد مراجعة نتائج الفريق الكروي الأول في المرحلة الماضية، مقدمًا شكره للمدرب على ما قدمه خلال الفترة التي خاضها مع الفريق".

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نادي الاتحاد كان قد خسر في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام نادي ضمك بنتيجة هدفين مقابل هف.

وقررت إدارة النادي منح مهمة تدريب الفريق الكروي إلى مساعد المدرب الهولندي بيتر هامبرج ليقود الفريق الفترة الحالية.

الاتحاد يحتل حاليًا المركز الثاني عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة جمعهم من 12 مباراة.

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وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع الهولندي تين كان مطلع نوفمبر الماضي ليحل بدلاً من المدير الفني التشيلي لويس سييرا