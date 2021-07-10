بعثة إيطاليا تتبع طقسًا غريبًا قبل التوجه لخوض مباريات اليورو

بعثة منتخب إيطاليا تتبع طقسًا غير تقليدي قبل السفر لخوض مباريات اليورو.

منذ ثلاثة أسابيع، وجميع رحلات منتخب إيطاليا إلى ملاعب المباريات في بطولة أمم أوروبا تبدأ بنفس الطريقة، يصعد الفريق بالكامل إلى الحافلة، باستثناء جينالوكا فيالي رئيس الوفد، تغادر الحافلة، وبعد بضعة أمتار تتوقف ليلحق بها فيالي.

كيف بدأ الطقس الإيطالي؟

الطقس الإيطالي الغريب بدأ قبل مواجهة سويسرا في الجولة الثانية من دور المجموعات، وكررته بعثة منتخب إيطاليا قبل السفر إلى لندن للعب نهائي أمم أوروبا مساء الأحد ضد منتخب إنجلترا على ملعب "ويمبلي".

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الأمر برمته بدأ بخطأ غير مقصود عشية مباراة إيطاليا وسويسرا في الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث غادرت البعثة متوجهة إلى ملعب الأولمبيكو في روما بدون جينالوكا فيالي، واضطرت الحافلة إلى العودة لاصطحاب رئيس الوفد الإيطالي.

وقدم منتخب إيطاليا أداءً مميزًا ضد سويسرا، وحقق الفوز بثلاثية نظيفة، ليتكرر ذلك الطقس بمزيج من الخرافة والرغبة في المزاح قبل كل المباريات التالية في اليورو.

وتكرر الأمر أيضًا قبل الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي فاز فيها "الأتزوري" بهدف نظيف، ثم أمام مباراة النمسا التي انتهت بفوز إيطاليا بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر، ثم أمام بلجيكا في ميونخ خلال مباراة ربع النهائي، وأخيرًا أمام إسبانيا في نصف النهائي، وهي المباراة التي فاز فيها المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح.​

الطقس يتكرر قبل السفر إلى لندن

صباح السبت، وفي الساعة الثامنة والنصف صباحًا بتوقيت جرينيتش، عندما ركبت بعثة منتخب إيطاليا الحافلة متوجهة إلى مطار فلورنسا، حيث كانت تنتظرهم رحلة خاصة إلى إنجلترا، تكرر الطقس.

توجه اللاعبون إلى الحافلة التي سارت عشرة أمتار تقريبًا، قبل أن تتوقف ليلحق بها فيالي، جارًا حقيبته كما هو معتاد، ولوح بذراعيه كأنه يعتذر للجميع.

وبعد ذلك، سافرت بعثة إيطاليا إلى لندن، حيث يواجهون الأحد منتخب إنجلترا في ويمبلي، سعيًا لحصد لقبهم الثاني في اليورو.

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