بطولة للشباب وضعت كامافينجا على رادار ريال مدريد

إدواردو كامافينجا وصل إلى ريال مدريد بعد ثلاث سنوات من العمل من جانب كشافي النادي الملكي.

لم يكن انضمام الفرنسي إدواردو كامافينجا إلى ريال مدريد الإسباني قادمًا من صفوف رين في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية من قبيل الصدفة.

كامافينجا وقع مع ريال مدريد بعد وقت طويل، وأيام طويلة من العمل الميداني والسفر والمفاوضات التي تم وضع تفاصيلها بعناية فائقة.

قبل أسبوعين، وعندما كان كل شيء في ريال مدريد يشير إلى التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وافق كامافينجا على الانضمام إلى ريال مدريد، بسبب العمل الذي قام به النادي الملكي منذ شهور، حيث كان الانتقال إلى "سانتياجو بيرنابيو" هو الرغبة الأولى للاعب الوسط الشاب.

من هو المسؤول عن وصول كامافينجا إلى ريال مدريد؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية تكشف الدور الذي قام به جوني كالافات كبير كشافي ريال مدريد في صفقة انضمام كامافينجا إلى النادي الملكي، حيث أكدت أنه يمشط السوق الأوروبية بحثًا عن المواهب الشابة، كما لعب دورًا في وصول دافيد ألابا إلى "الميرنجي".

أسماء مثل كامافينجا، وأندري لونين، وفيدريكو فالفيردي، ومارتين أوديجارد، كلها عمل كالافات على ضمها إلى ريال مدريد، حيث يحلل اللاعبين بالتفصيل، ويسيطر بشكل شبه كامل على السوق الأوروبية.

كيف بدأ ريال مدريد مراقبة كامافينجا؟

بدأ كل شيء بين ريال مدريد وكامافينجا قبل ثلاث سنوات، خلال بطولة للشباب تشارك فيها الأندية والمنتخبات الوطنية.

جوني كالافات شاهد كامافينجا مع رين، وتحرك بشكل أسرع من أي شخص آخر، وأسس ارتباطًا بالنادي الفرنسي ومع وكيل اللاعب في ذلك الوقت.

ورغم أن جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل هو وكيل أعمال كامافينجا الحالي، إلا أن العلاقة التي بدأها كالافات في بطولة للأطفال، جعلت في نهاية المطاف اللاعب ينتقل إلى ريال مدريد عندما بدا الأمر مستحيلًا.

ما هي الأندية التي اهتمت بضم كامافينجا؟

كامافينجا كان واضحًا للغاية بشأن مستقبله عندما حاولت عدد من الأندية الأوروبية الكبرى التعاقد معه، حيث تحرك مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه في العام الماضي، لكن لاعب الوسط الشاب انتظر تحرك ريال مدريد.

بدأت عملية وصول كامافينجا فعليًا إلى ريال مدريد منذ أسبوعين، رغم أن كل شيء كان يدور حول مبابي، لكن إدارة النادي الملكي علمت أنه لا يمكن تفويت الفرصة.

ومع صمت باريس سان جيرمان على العروض المقدمة على مبابي، تحرك ريال مدريد لتأمين توقيع أحد أهم المواهب الشابة في كرة القدم الأوروبية، والذي كان هدفًا أيضًا لفريق "حديقة الأمراء"، والذي ركز على ضم بوجبا، وجعلت كامافينجا يفلت من بين يديه.

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