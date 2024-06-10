"بطل سعودي كبير" .. الصرامي يُنهي رحلة سلمان الفرج مع الهلال ويكشف وجهته المقبلة!

"رحلة سلمان الفرج مع الهلال انتهت"

أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن الرحلة الاحترافية لقائد الهلال سلمان الفرج، مع الزعيم، قد وصلت إلى نهايتها، في إشارته لرحيل اللاعب المُتوقع خلال الميركاتو الصيفي.

وألمح سلمان الفرج، خلال احتفال الهلال بلقب دوري روشن السعودي، بموسم 2023-2024، بإمكانية رحيله عن الفريق في الموسم المقبل، بعدما صرّح بأنه سيتخذ قراره سواءً بالبقاء أو الرحيل وفق مصلحته، موجهًا رسالة إلى الجماهير، بقوله إنه لا يوجد لاعب دائم.

وجاء حديث الصرامي حول مستقبل الفرج، عبر منصة (ركلة حرة)، أثناء التعليق على المدير الفني للمنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، حيث صرح الصرامي بأن المدرب الإيطالي ينوي فتح صفحة جديدة مع اللاعبين، الذين دارت بينه وبينهم أزمة، خلال معسكر الأخضر في قطر، على خلفية المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023، والتي شهد خروج المنتخب الوطني من دور الـ16.

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وأضاف الصرامي "مانشيني يريد فتح صفحة جديدة مع اللاعبين، بعد مشاركة سلطان الغنام في مباراة باكستان، ونواف العقيدي في الطريق، وأيضًا القائد الخلوق سلمان الفرج، الذي يتوقف أمر عودته على رحلته الاحترافية الجديدة، سواءً مع الأهلي أو غيره، لأن الرحلة الاحترافية مع الهلال انتهت، فإذا استعاد عافيته، سيكون متواجدًا".

وفتح الفرج باب الاحتمالات حول مصيره مع الهلال في الموسم المقبل، بعدما زاد من الشعر بيتًا، بحديثه حول مواصفات فريقه الجديد، قائلًا إنه سينتقل إلى فريق سعودي "كبير وبطل"، يتناسب مع قيمته الفنية ومسيرته التاريخية.

ويعد سلمان الفرج أحد اللاعبين التاريخيين في مسيرة الهلال، منذ تصعيده إلى الفريق الأول في يوليو 2008، حيث توج بـ21 بطولة مع الهلال، بين الدوري السعودي (8 مرات) وكأس خادم الحرمين الشريفين (5 مرات)، وكأس السوبر السعودي (3 مرات)، وكأس ولي العهد (3 مرات) ودوري أبطال آسيا (مرتين).