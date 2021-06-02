بشكتاش يوجه للنصر والاتحاد الضربة القاضية بسبب "أبطال أوروبا"

النصر والاتحاد يتلقيان صدمة تركية

تحركت إدارة نادي بشكتاش التركي، من أجل حرمان النصر والاتحاد من إجراء صفقة قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما دخل الناديين السعوديين في مفاوضات معها.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن ناديي النصر والاتحاد قد دخلا في مفاوضات مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، ليكون عليها صراع من الناديين.

ما هي حقيقة تواصل النصر والاتحاد مع أبو بكر؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية خلال تقرير لها، على أن ناديي النصر والاتحاد قد تواصلا مع اللاعب من أجل ضمه بنهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب تلقى في بداية عرضًا من جانب نادي النصر، قبل أن يتلقى وكيله اتصالًا من جانب الاتحاد لضمه.

كيف وجه بشكتاش الضربة القاضية للنصر والاتحاد؟

من جانبها، أكدت صحيفة "milliyet" التركية، على أن أبو بكر في مرحلة مفاوضات حاليًا مع إدارة بشكتاش، وهناك رغبة من جانب الإدارة لتوقيع عقد يرضي الطرفين.

وأضافت الصحيفة أن الذي سيحصل عليه أبو بكر، سيصل إلى مبلغ 2.25 مليون يورو، من أجل إقناع اللاعب ماديًا بالتوقيع على عقده الجديد، بعد أن طالب بالحصول على أجر أعلى.

الضربة القاضية تكمن في البند الذي تم الاتفاق عليه بين النادي واللاعب، وهو حصوله على 25 ألف يورو بعد كل مباراة رسمية يخوضها أبو بكر، وهو ما سيجعله يوافق على عرض بشكتاش، ويرفض عرضي النصر والاتحاد.

ما هو سبب الخلاف بين أبو بكر وبشكتاش؟

وكانت بعض التقارير التركية قد أشارت إلى أن هناك أزمة بين فينسنت أبو بكر وإدارة بشكتاش، قد تسبب في رحيل اللاعب، ورفضه العروض المقدمة من جانب ناديه.

الخلاف بين أبو بكر وإدارة بشكتاش يكمن في مدة العقد، حيث ترغب الإدارة في تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، بينما هو يريد التوقيع على عقد أطول مع الفريق التركي.

ويسعى الطرفين للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع، لكي يقوم أبو بكر بالتوقيع على عقده الجديد، ومن ثم يتم إغلاق ملف انتقاله إلى النصر أو الاتحاد.

لماذا يتمسك بشكتاش باستمرار أبو بكر؟

وتريد إدارة نادي بشكتاش الحفاظ على جميع عناصر الفريق الحالية، وتدعيم الفريق بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح بشكتاش في الوصول إلى دوري الأبطال، بعدما توج ببطولة دوري السوبر التركي هذا الموسم، متفوقًا على جلطة سراي وفنربخشه.

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