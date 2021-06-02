جارديم مدربًا للهلال لموسم وحيد

يرى سعد آل مغني؛ ذهبي نادي النصر السعودي السابق، أن البرازيلي مانو مينيزيس؛ المدير الفني للعالمي، أفضل من البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني الجديد للهلال، مؤكدًا أن فريقه سيحقق الثلاثية بالموسم المقبل.

الزعيم أعلن أمس الثلاثاء، التعاقد مع المدرب البرتغالي لمدة موسم واحد، ليخلف جوزيه مورايس بداية من الموسم الجديد 2021-2022.

اقرأ أيضًا | الثامنة تقترب والنصر مهد له الطريق .. ردود فعل الجماهير على تولي جارديم تدريب الهلال

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "متابعيني الهلاليين مبروك عليكم المدرب، لكن مدربنا أفضل، الموسم القادم بإذن الله آسيا والدوري وكأس الملك نصراوية".

وأضاف: "عاد ابي افكار جديده في المباركه، اتمنى لا أحد يدخل معاي في تحدي لانه بيخسر التحدي".

متابعيني الهلاليين

مبروك عليكم المدرب

لكن مدربنا أفضل

الموسم القادم بإذن الله

آسيا والدوري وكأس الملك

نصراويه

عاد ابي افكار جديده في المباركه

💙💛

اتمنى لا أحد يدخل معاي في تحدي

لانه بيخسر التحدي — سعد آل مغني (@saadalmughni) June 1, 2021

الأزرق كان قد حقق الثلاثية؛ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين، في موسم واحد عام 2019.

أما مينيزيس فيقود العالمي منذ أبريل الماضي، إذ جاء خلفًا لألين هورفات، بعدما تراجعت نتائج الفريق معه، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية الموسم المقبل.

واختتم المدرب البرازيلي الموسم مع النصر في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة، ليغيب عن النسخة المقبلة من دوري الأبطال إلا في حال حصوله على لقب النسخة الحالية.

وكان العالمي قد تأهل لدور الـ16 بالنسخة الحالية من البطولة القارية، بعدما تصدر مجموعته، بفارق نقطة وحيدة عن السد القطري، الذي ودع المنافسات محتلًا الوصافة.