بشرى للجماهير .. الخطيب يواصل إصدار قراراته بشأن النهائي الإفريقي محل الأزمة

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، قرارًا جديدًا بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 أمام الوداد.

نهائي محل أزمة:

من المنتظر أن يستضيف وداد الأمة، أبناء القلعة الحمراء في 30 من مايو الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس، في نهائي دوري الأبطال.

هذه المباراة حاوطتها عديد الأزمات، إذ كان الأهلي رافضًا بشكل نهائي إقامة المباراة في المغرب، مطالبًا بإقامتها على أرض محايدة.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برر موقفه أنه لم يكن هناك مرشحون لاستضافة النهائي سوى المغرب، بعد سحب السنغال لملفها.

منذ عام 2020، يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة في بلد يتم اختياره بعد تقدم الراغبين بملفات الترشح..

في 2020، استضافت القاهرة النهائي بين الأهلي والزمالك، فيما عُرف بنهائي القرن، وفي 2021، استضافته المغرب بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

مصر لم تتقدم بطلب استضافة هذا النهائي إلا بعد إعلان إسناده للمغرب، وهو ما رفضه الاتحاد الإفريقي، كونها خطوة أتت بعد غلق باب استقبال ملفات الترشح.

ما هو قرار الخطيب الجديد؟

كون المباراة لن تقام على أرض محايدة، فإن الخطيب حريص على توفير كافة سبل النجاح للفريق بالمغرب، والبداية بالجماهير.

الأهلي أعلن بشكل رسمي، إصدار بيبو قرار بتشكيل لجنة لتسهيل إجراءات السفر للجماهير إلى المغرب.

اللجنة تضم كل من: العامري فاروق؛ نائب رئيس النادي، خالد مرتجي؛ أمين الصندوق، سعد شلبي؛ المدير التنفيذي للنادي، عمرو شاهين؛ المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ورضا صليب؛ المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات.

وطالب الخطيب اللجنة بتكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات سفر جماهير الأهلي إلى المملكة المغربية ومتابعة استخراج التأشيرات بعد تلقي تأكيدات "كاف" والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

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