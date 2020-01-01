بشرى سارة لبرشلونة.. بيليجريني يُعاني في كامب نو والبرسا “عقدته الأكبر”

الأمور تسير جيدًا باتجاه البرسا..

لم ينتصر برشلونة في الدوري الإسباني منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، عندما فاز على سيلتا فيجو بثلاثية نظيفة، ومنذ ذلك الحين وبدأ في سلسلة من النتائج السلبية وعجز عن الفوز خلال آخر 4 مباريات، عندما هُزم من خيتافي وريال مدريد وتعادل مع إشبيلية وأخيرًا مع ألافيش.

كتيبة رونالد كومان تسعى بدورها إلى استعادة الطريق الصحيح في الليجا، فالفريق حاليًا بات يقبع في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط وبفارق 8 نقاط ومباراة أقل عن ريال مدريد، الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

استعادة هذا الطريق يبدأ من خلال استقبال ريال بيتيس في كامب نو يوم السبت لحساب الجولة التاسعة من الليجا، إلا أن مهمة النادي الكتالوني لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل البداية المميزة للنادي الأندلسي الذي حقق 12 نقطة من 8 مباريات ويُشرف على تدريبه المدرب المخضرم مانويل بيليجريني.

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بيليجيرني أحد أهم المدربين في الدوري الإسباني في العقدين الماضيين، فلا تُنسى أيامه مع فياريال ولا الفريق الذي كاد أن يصنع به المجد الأوروبي ملقا، كما أن كانت له تجربة سريعة مع ريال مدريد وبعد ذلك بدأ التمرس في الدوري الإنجليزي.

برشلونة عقدة بيليجريني

خاض بيليجيرني 26 مباراة أمام برشلونة في مسيرته مع مختلف الأندية داخل وخارج إسبانيا، وتشير نتائج تلك المباريات إلى أن البرسا هو العقدة الأكبر للمدرب التشيلي في مسيرته.

تلقى بيليجريني 18 هزيمة على يد برشلونة، أكثر من أي منافس آخر واجهه في مسيرته، وتمكن فقط من الانتصار في أربع مباريات بينما خيّم التعادل على أربع مباريات أخرى.

المدرب البالغ من العمر 67 عامًا لم ينجح في تحقيق الانتصار على برشلونة سوى عندما كان مدربًا لفياريال، أما بقية الأندية سواءً الإسبانية أو الإنجليزية، فخسر في جميع المباريات إلا في واحدة (تعادل بهدفين لكل فريق) عندما كان مدربًا لملقا.

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فوز وحيد في كامب نو

في الوقت نفسه، فإن الأربعة انتصارات التي حققها بيليجريني عندما كان مدربًا لفياريال على برشلونة كانت ثلاثة منها في ملعب لا سيراميكا في مقابل انتصار يتيم في كامب نو - وهو الأخير له - في موسم 2007-08.

الفوز الأول الذي حققه بيليجيرني على برشلونة كان في موسم 2004-05 بثلاثية نظيفة في أول مواجهة له كمدرب للغواصات وقتها أمام النادي الكتالوني، ثم فاز في 2006-07 بهدفين نظيفين وفي 2007-08 بثلاثة أهداف لهدف.

مع ريال مدريد

تولى بيليجريني تدريب ريال مدريد في موسم وحيد كان 2009-10، وحينها التقى مع برشلونة في مباراتين لحساب الليجا لم يتمكن من الفوز في أي منهما.

الأولى في كامب نو هُزم بهدف زلاتان إبراهيموفيتش والثانية في سانتياجو برنابيو هُزم بهدفي بيدرو وليونيل ميسي، وبنهاية الموسم تمت إقالته وتنصيب جوزيه مورينيو خلفًا له.

يُهزم فقط في دوري أبطال أوروبا

تتواصل عقدة برشلونة لبيليجريني، وهذه المرة عندما ترك إسبانيا وارتحل لتدريب مانشستر سيتي، وواجه البرسا وقتها في نسختين من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16، وفي المرتين عجز عبور بوابة البلوجرانا وهُزم في أربع مباريات.

في موسم 2013-14 هُزم ذهابًا على ملعب الاتحاد بهدفين نظيفين، ثم خسر في كامب نو بهدفين لهدف ليودع البطولة، وتجدد اللقاء في نفس الدور بنسخة 2014-15، وهُزم ذهابًا بهدفين لهدف وإيابًا في كتالونيا بهدفٍ نظيف.

بشكلٍ عام، مباراة مانشستر سيتي أمام برشلونة في إياب دور الـ16 بموسم 2014-15 كانت آخر مواجهة لبيليجريني أمام البرسا، ومنذ ذلك الحين لم يلتق التشيلي مع عقدته على مدار آخر 5 سنوات، عندما كان يُدرب في الصين ووست هام بعدها.

في النهاية، آخر مرة تمكن فيها بيليجريني من تحقيق نتيجة غير الهزيمة أمام برشلونة كانت في 16 يناير 2013، وبالتحديد في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عندما كان يُدرب ملقا، ووقتها تعادل بهدفين لكل فريق في كامب نو، ثم هُزم برباعية لهدفين في ملعبه وودع البطولة.

ووجبت الإشارة إلى أن أكبر هزيمة تلقاها بيليجريني من برشلونة كانت في موسم 2006-07 عندما هُزم برباعية نظيفة في الدوري بملعب كامب نو.

يبدو أن كل الإحصائيات تُبشِّر برشلونة بأن العودة إلى سكة الانتصارات قد يبدأ بالفوز على ريال بيتيس، وإن كان يظل المدرب المخضرم قادرًا على صنع المفاجأة وتحقيق أول انتصار له على البرسا منذ ما يقرب 13 عامًا.