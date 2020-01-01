كومان: لن أرد على خواكين وفاعلية ميسي لم تهتز

النجم الأرجنتيني يثير الجدل من جديد

دافع رونالد كومان مدرب برشلونة، عن نجم الفريق ليونيل ميسي، قبل المواجهة الهامة أمام ريال بيتيس، غدًا السبت، بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ميسي تعرض لانتقادات شديدة هذا الموسم، بسبب انخفاض فاعليته من اللعب المفتوح، وتسجيله 4 أهداف من ركلات جزاء فقط.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي لمواجهة بيتيس:"ليو لاعب رائع، نريد أن نضعه في المكان الذي يجعلنا نؤذي الخصم بأكبر صورة ممكنة، هو مهم جدًا لنا في الهجوم بمختلف المراكز، ودائمًا ما يخلق المشاكل للفرق المنافسة".

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وأضاف:"من الناحية العاطفية أراه جيداً وقوياً، حيث يستمتع بكل مباراة ويصب كامل تركيزه على مباريات الفريق".

وتابع:"لا يزال يتمتع بجودة عالية، إنهم مهم جدًا لأسلوب لعبنا، نعم يسجل من ركلات جزاء الآن، ولكنه لا يزال حاسمًا للغاية".

مواجهة خواكين مرة أخرى:"البعض يرى تصريحاته مثيرة للاهتمام، لا أريد التحدث عن الأمر، كل تفكيري في المباراة وليس الأشياء الفردية أو الماضي".

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مستقبل ميسي:"لقد أجبت عدة مرات، موقفه جيد للغاية، إذا كنت تريد إثارة الجدل فهذه مشكلتك ولن أتدخل فيها".

اللعب ضد بيتيس:"ستكون مباراة مهمة على أرضنا ضد فريق يلعب بصورة جيدة في الوقت الحالي، الأمر معقد للغاية، يجب علينا عدم ارتكاب الأخطاء الدفاعية مثلما حدث أمام دينامو كييف".

المنافسة على الدوري:"أي فريق بحجم برشلونة يجب أن يتواجد في القمة، لو لم يحدث ذلك ستكون هناك الانتقادات، ولكن الموسم مازال طويلًا ونحن نحاول الفوز بكل مباراة".

عودة صامويل أومتيتي:"يقوم بأجزاء من التدريب، لكن هناك بعض الجوانب التكتيكية التي نعمل عليها، أتمنى عودته لأفضل صورة جسدية وعقلية ممكنة للاستفادة منه".

يذكر أن برشلونة يلعب غدًا، ضد ريال بيتيس، وهو في المركز الثاني عشر بجدول الدوري الإسباني بـ8 نقاط، بفارق كبير عن ريال سوسييداد المتصدر بـ17 نقطة.