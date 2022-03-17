بسبب ميسي .. مبابي غاضب من جماهير باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود حالة من الغضب والاستياء عند اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بسبب الأحداث الأخيرة في مباراة فريقه.

وكان جمهور فريق باريس سان جيرمان قد قام بعمل صافرات الاستهجان على الثنائي ليونيل ميسي ونيمار، بسبب غضبهم من الأداء المقدم في مباراة خروج المغلوب في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن مبابي يشعر بالغضب من هذا الموقف، حيث يرى أن زملائه لا يستحقون تلك المعاملة.

وأشار التقرير أن ما حدث في لقاء باريس سان جيرمان وبوردو قد ذكر الجناح الدولي بصافرات الاستهجان التي تلاقها في بداية الموسم.

حيث كان قد تلقى مبابي لصافرات مماثلة أيضًا عند لمسه للكرة في كل مرة، وذلك بسبب فشل انتقاله لصفوف ريال مدريد.

ولم يخفي اللاعب الفرنسي رغبته في الانتقال إلى النادي الملكي أبدًا، بل أن كل المؤشرات تشير لوجود صفقة قد تحدث قريبًا.

وعلى الرغم من ذلك لم يتلقى مبابي صافرات الاستهجان في مباراة بوردو الأخيرة مع زملائه، لأنه كان يقدم بالفعل عروضًا مميزة على مدار الموسم.

وأوضح التقرير أن الشاب البالغ من العمر 23 عامًا قد خاب أمله من الطريقة التي تعامل بها أنصار باريس سان جيرمان مع زملائه.

ويبدو أن أيام مبابي في الفريق الباريسي باتت معدودة، حيث تقترب صفقة انتقاله بشكل مجاني لنادي ريال مدريد من الحسم، فقد يجد هناك المعاملة التي ينتظرها من أنصاره.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة نادي موناكو الأحد القادم في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الفرنسي.

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