بسبب كورونا.. مانشستر سيتي يعيد أموال التذاكر لمشجعيه

مانشستر سيتي يعوض مشجعيه عن حضور بقية مباريات الموسم

قرر مانشستر سيتي إعادة الأموال الخاصة بتذاكر المباريات المتبقية للموسم الحالي إلى مشجعي الفريق وحاملي التذاكر الموسمية.

وبسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم، سيكون من المستحيل لعب أي مباريات كرة قدم بحضور جماهيري خلال فترة زمنية ليست بالقصيرة.

وبناء على ذلك، ستعاد الأموال الخاصة بتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، والمقرر أن تكون خلف أبواب مغلقة"

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وكان لدى مانشستر سيتي 6 مباريات على ملعب الاتحاد من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.

وتشمل مباريات النادي التي من المفترض أن يلعبها على أرضه مواجهة قوية ضد ليفربول، والذي يقل بفارق 6 نقاط فقط عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يخص البطاقات الموسمية للموسم المقبل، فما زال الأمر قيد المراجعة والدراسة، ولكن مع تحديد موعد بدايته عقب انتهاء الموسم الحالي.

وكانت هناك بعض المخاوف من تجمعات المشجعين حول الملاعب على الرغم من عدم قدرتهم على مشاهدة المباريات من داخلها بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة الفيروس.

وقد حدد قائد شرطة مانشستر إيان هوبكنز مباراة سيتي ضد ليفربول على أنها المباراة الأبرز التي يشعر بالقلق حول إجرائها.

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يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف ليفربول الذي يبدو قاب قوسين أو أدنى من التتويج.