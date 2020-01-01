ليفاندوفسكي: ساني إضافة قوية لبايرن ميونخ

هل مهد ليفاندوفسكي الطريق نحو انضمام ساني إلى بايرن ميونخ؟

يعتقد المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ أن انضمام ليروي ساني إلى الفرق البافاري سيمثل إضافة قوية لهم.

وعلى الرغم من صعوبة إتمام الصفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب المبلغ الكبير الذي يطلبه مانشستر سيتي مقابل الاستغناء عن نجمه الألماني.

ولكن على الرغم من ذلك، لم يمتلك ليفاندوفسكي إلا تمني انضمام الجناح الدولي الألماني إلى الفريق البافاري مؤكدًا أنه إضافة لأي فريق.

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وأضاف: "حول هذا الأمر يوجد الكثير من التكهنات، ولكن بالنسبة لي لا يمكنني القول إلا إنه لاعب عظيم يتمتع بمهارات كبيرة ويمكنه التنسيق بشكل جيد مع زملائه"

وتابع: "لم يظهر فقط في الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال، لقد رأينا بالفعل ما يمكن أن يفعله في فترته مع شالكة والتي مهدت له الطريق نحو ما وصل إليه"

وأردف: "سيكون إضافة قوية بكل تأكيد، يمكنه مساعدتنا في إيجاد حلول جديدة في مختلف المباريات، إنها أخبار رائعة بالنسبة لنا. في الأشهر القليلة الماضية رأينا جميعا مدى ملاءمته للفريق"

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يذكر أن بايرن ميونخ كان في مفاوضات متقدمة مع ساني خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن إصابته بالرباط الصليبي أوقفت كل شيء.