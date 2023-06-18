بسبب جمهور الاتحاد .. محمد الدويش ينشر تغريدة مثيرة للجدل!

ما الذي قاله الإعلامي الشهير؟

كتب الإعلامي السعودي محمد الدويش تدوينة مثيرة عن الاتحاد السعودي والذي حقق لقبي الدوري والسوبر في الموسم المنصرم.

الدويش سبق ورد على الانتقادات الموجهة للنصر مؤكدًا أنّ البعض يقترب من أن يقول عليهم "كفارًا" (طالع من هنا)

ونجح الاتحاد في التعاقد مع كريم بنزيما ليكون مهاجم الفريق في الموسم المقبل، في صفقة مدوية لحامل الكرة الذهبية.

وقال الدويش في تغريدته: "أنت تفاخر بالبطولات وغيرك يفاخر بالكيانات .. أين المشكلة؟"

وتابع: "إذا فريقي ما يجيب بطولات أتركه؟"

وأضاف: "جمهور الاتحاد محليًا مضرب مثل كم بقي فريقهم بدون بطولة؟، بدون بطولة الدوري الممتاز ؟ بدون بطولة كأس الملك؟"

وأتم: "أمّا مضرب المثل عالميًا فعد ولاتغلط".

جدير بالذكر أنّ الاتحاد يسعى للتعاقد مع كانتي من تشيلسي والصفقة أقرب من أي وقت مضى.