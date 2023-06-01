"النصراويون كفار!" .. إعلامي يُثير الجدل بعد تتويج الاتحاد

أحمد رفعت
Al Nassr fansGetty Images
النصردوري روشن السعوديثقافة

ما هي القصة بشأن تكفير جمهور النصر؟

أثار الإعلامي الرياضي محمد الدويش الجدل، بعدما توج نادي الاتحاد ببطولة دوري روشن السعودي 2022-23 بتعليق صادم عن جمهور نادي النصر!

وتوج نادي الاتحاد ببطولة الدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه، حيث احتفل لاعبيه باللقب أمس الأربعاء، بعد الفوز على الطائي بهدفين دون رد بختام البطولة.

ونشر الدويش عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يعبر فيها عن غضبه للانتقادات القوية الموجهة إلى النصراويين وناديهم.

وجاء نص تغريدة الإعلامي الرياضي كالآتي: "الذين يتكلمون عن النوايا باقي شوي ويقولون: النصراويون كُفار!".

وأضاف: "تراها كرة وترى أبطالها في العالم منتخبات وأندية آخر ما يفكرون فيه النية والمطية، كبّروا عقولكم، لو مرة في حياتكم".

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