رسمياً.. ليفربول يعلن مدة غياب فابينيو

ضربة قوية للمدرب الالماني يورجن كلوب هذا الموسم

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن حجم إصابة مدافع البرازيلي فابينيو وفترة غيابه عن الفريق.

فابينيو تعرض للإصابة بعد 18 دقيقة، خلال تعادل الريدز مع نابولي 1/1 بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

الموقع الرسمي لليفربول، أكد معاناة اللاعب من كسر في أربطة الكاحل سيبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى شهر.

ومن المقرر أن يعود فابينيو للمباريات مرة أخرى مع بداية العام الجديد 2020 بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

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وسيبدأ اللاعب رحلة التأهيل في المركز الطبي لليفربول بـ"ميلوود" ليعمل على استعادة لياقته من جديد.

وتمثل هذه الإصابة ضربة قوية للمدرب يورجن كلوب، حيث يعتبر فابينيو من أهم عناصر ليفربول هذا الموسم.

ويستعد الفريق الإنجليزي لخوض الجولة الرابعة عشر من البريميرليج ضد برايتون غداً السبت، وهو على صدارة البطولة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الثاني.