وكيل أعمال صلاح ينفي دخوله عالم الاستثمار

صلاح لن يستثمر في بلده

نفى رامي عباس وكيل أعمال نجم ليفربول محمد صلاح نية موكله دخول عالم الاستثمار الرياضي من خلال شراء أحد الأندية المصرية.

وكانت الأخبار والتقارير قد أشارت إلى أن محمد صلاح ووالده سيقومان بالاستثمار في نادي مصري لعب له نجم ليفربول من قبل.

وهذا النادي يقع في محافظة طنطا مسقط رأس صلاح ويحمل اسم عثمانون، ويعتبر محطة البداية التي انطلقت بالفرعون المصري إلى الاحترافية.

وحول ذلك، ومن خلال تغريدة نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نفى رامي عباس وكيل أعمال هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسمين الماضيين هذه الشائعات.

وكتب عباس على تويتر: "هذه الأخبار التي تتحدث عن دخول محمد صلاح عالم الاستثمار غير صحيحة" ولم يوضح أي شيء آخر حول هذه القضية.

وكان صلاح قد دخل في عدد من الأزمات مع الاتحاد المصري لكرة القدم من قبل مما عكر الأجواء ما بين الطرفين، وكان رامي عباس جزءًا من ذلك بسبب ردوده الحادة خلال الأزمة.

تصويت FIFA 20 | من أفضل متوسط ميدان "موزع" في العالم؟

يذكر أن محمد صلاح قد لعب في مصر للمقاولون العرب قبل أن يبدأ رحلة احترافه في أوروبا بداية من بازل السويسري ومرورًا بتشيلسي وروما وفيورنتينا وختامًا بليفربول.