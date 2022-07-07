برونو فيرنانديش يعلن تغيير رقمه مع مانشستر يونايتد

أخيرًا حصل على رقمه المفضل

أعلن برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد، عن تغيير رقمه مع النادي الإنجليزي استعدادًا للموسم الجديد 2022/2023.

وارتدى النجم البرتغالي الرقم 18 منذ وصوله للشياطين الحمر قادمًا من سبورتينج لشبونة في يناير 2020 مقابل 63 مليون يورو.

ومع ذلك يبدو أن صاحب الـ27 سنة كان يراقب رقمه المفضل، وتمكن أخيرًا من الحصول عليه هذا الصيف.

ما هو الرقم الجديد لبرونو فيرنانديش؟

نجم الشياطين الحمر قرر ارتداء القميص رقم 8 بداية من الموسم المقبل، وهو نفس رقمه في أودينيزي وسبورتينج لشبونة والمنتخب البرتغالي.

واعترف اللاعب في مناسبات سابقة برغبته في الحصول على هذا الرقم، لكن تواجد الإسباني خوان ماتا بالفريق منعه من هذه الفرصة.

وبعد رحيل ماتا عن الفريق عقب نهاية عقده مع النادي الإنجليزي، أصبح الرقم شاغرًا ليحصل عليه فيرنانديش، الذي اختار الرقم 18 بشكل مؤقت فور وصوله بسبب عيد ميلاد زوجته وإعجابه بالنجم الإنجليزي بول سكولز.

تاريخ عريق للرقم 8 في مانشستر يونايتد

بول آينس كان اللاعب الأول الذي حصل على هذا الرقم في مانشستر عندما تم تقديم أرقام قمصان ثابتة للمرة الأولى في عام 1993.

وحصل بعدها نيكي بات على الرقم أيضًا، وكذلك واين روني قبل التحول إلى الرقم 10 في 2007 وبعده لاعب الوسط البرازيلي أندرسون.

وذهب الرقم إلى ماتا في عام 2015 بعد قدومه من تشيلسي، وصولًا ببرونو الذي يعشق هذا الرقم لدرجة جعلته يضعه كوشم على ذراعه.

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