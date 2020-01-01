برونو أوفيني : أريد أن أكون بطلًا مع الاتحاد كما تُوجت مع النصر

كشف عن سعادته بالعودة إلى منافسات الدوري السعودي مُجددًا من بوابة الاتحاد

أكد اللاعب البرازيلي برونو أوفيني الوافد الجديد لنادي الاتحاد السعودي، على رغبته في صنع تاريخ مميز مع العميد ويريد أن يكون بطلًا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

أوفيني كشف عن سعادته بالعودة إلى منافسات الدوري السعودي مُجددًا من بوابة الاتحاد، بعدما خاض من قبل تجربة مميزة مع نادي النصر.

المدافع البرازيلي قال في تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد" : "بالتأكيد لا يُمكن رفض عرض الاتحاد، ولم أفكر مرتين من أجل الانضمام للنادي، وأريد أن أكون بطلًا مع الاتحاد كما تُوجت مع النصر.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن منذ أيام تعاقده مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني لدعم صفوف الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

وواصل مدافع العميد الجديد للحديث عن فترة تواجده السابقة مع نادي النصر وقال : "ظهرت بشكل جيد خلال فترة تواجدي مع نادي النصر، والآن أركز على التألق مع الاتحاد".

ودافع صاحب الـ28 عامًا عن ألوان النصر ثلاث سنوات وحقق معه الموسم الماضي لقب بطل الدوري السعودي، لكن بعد نهاية عقده وتقليص عدد الأجانب إلى سبعة لاعبين، وقع مع الوكرة القطري.

ومنذ أيام يفسخ أوفيني عقده بالتراضي مع النادي القطري من أجل الالتحاق بصفوف الاتحاد الذي سيظهر معه للمرة الأولى في المباراة المقبلة في الدوري المحلي أمام العدالة.

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يذكر أن الاتحاد تعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو غيل واللاعب محمد الثاني واللاعب برونو أوفيني ليكون التونسي أنيس البدري رابع صفقات الاتحاد في الشتوية.