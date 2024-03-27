بروزوفيتش وساديو ماني يتكاتفان ضد جويدو فينجا .. مفاجأة جديدة عن الرئيس التنفيذي للنصر

تعرف على آخر الكواليس داخل نادي النصر

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يحاول نادي النصر استعادة التوازن الإداري مرة أخرى، بعد أن تسبب عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية، في التأثير بشكل سلبي على مستوى ونتائج الفريق في جميع البطولات.

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وكانت صحيفة "الرياضية" قد أعلنت عن قرار جويدو بتعيين الغامدي في منصب مدير الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، لأنه أحد الكوادر التي لها مكان في النادي.

وكشف الإعلامي علي المرشود عبر برنامج "برا 18" على قناة "SSC" عن التغييرات الإدارية التي ستتم بنادي النصر، حيث قال: "أحمد الغامدي عاد مرة أخرى لأن إبعاده كان قرارًا خاطئًا ومن أعاده اللجنة التنفيذية".

وأضاف المرشود: "جويدو فينجا الرئيس التنفيذي الإيطالي لن يكون له علاقة بفريق كرة القدم، وأحمد الغامدي سيحصل على كامل الصلاحيات، وسيتم الإبقاء على الإداريين بالفريق".

وواصل: "أغلب اللاعبين الأجانب يرغبون بعودة أحمد الغامدي، لأنه هو من تعاقد معهم، سواء مارسيلو بروزوفيتش وأوتافيو وإيمريك لابورت وساديو ماني وأليكس تيليس، فهم الركيزة الأساسية لنادي النصر".

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واختتم علي المرشود تصريحاته قائلًا: "نتمنى أن يُسعف الوقت أحمد الغامدي، لتعديل ما هدمه الإيطالي جويدو خلال شهر يناير الماضي".

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