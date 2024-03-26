بقرار من جويدو فينجا .. عودة "معشوق" جماهير النصر في هذا المنصب!

قرار انتظره جمهور النصر كثيرًا..

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أغلق الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، جميع الأفواه التي تتهمه بـ"إبعاد" الكوادر الكبرى، عن قلعة العالمي.

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الأصوات تعالت في الأيام الماضية؛ خاصة مع تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ من أجل "إقالة" فينجا من منصبه.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، عن قرار من الرئيس التنفيذي للنصر؛ بتعيين أحمد الغامدي في منصب رسمي داخل النادي.

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الصحيفة أعلنت تولي الغامدي منصب "مدير الفريق الأول لكرة القدم"، خلال الفترة القادمة؛ في تأكيد واضح من جويدو فينجا، على أن الكوادر الكبرى لها مكانًا في النادي دائمًا.

الغامدي "المعشوق" من جماهير العالمي، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للنصر قبل فينجا، وغادر بعد إلزام الأندية السعودية، بتولي الأجانب هذا المنصب؛ كجزء من الخصخصة.

جدير بالذكر أن أحمد الغامدي، لعب دورًا كبيرًا في الصفقات الصيفية الماضية؛ خاصة عند خطف متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من نادي برشلونة الإسباني، وبمبلغ أقل من ما طلبه فريقه وقتها إنتر الإيطالي.

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