"برعاية فتى ليفربول المُرعب".. لا تتعجلوا عودة صلاح وإرث كلوب سيتصارع عليه الخصوم!

ليلة ساحرة للريدز وقاسية على تشيلسي

بعد إعلان الألماني يورجن كلوب، رغبته في الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بالطبع محظوظ من سيرث هذا الفريق العظيم والمتجانس، بل يتوقع أن يتنافس المدربون لتلقي اتصالات من مسؤولي الريدز.

ليفربول الذي يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، نصب السيرك الممتع الليلة في الآنفيلد، حيث أكرم ضيافة تشيلسي برباعية قاسية مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة ويحافظ على فارق النقطتين مع ملاحقه مانشستر سيتي.

ورغم أن تشيلسي كان صيدًا سهلًا مستسلمًا أمام طوفان ليفربول، ولم تكن له أي بصمة تذكر سوى في لقطة هدف نوكونكو، إلا أن ذلك لا يقلل أبدًا من الأداء الممتع الذي قدمه الريدز، ولولا سوء الحظ لانتهى اللقاء بنتيجة أكبر من ذلك.

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ويرصد "جول" في السطور التالية أبرز ملامح موقعة ليفربول وتشيلسي..

اتركوا صلاح يتعافى كما يشاء

مع هذا الأداء الفردي والجماعي الاستثنائي الذي قدمه ليفربول الليلة، يجب أن نتذكر أن كل ذلك يحدث في غياب النجم الأول وهداف الفريق محمد صلاح، الذي لا يزال يتعافى من إصابة تعرض لها مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

صلاح ظهر اليوم في تدريبات على العشب للمرة الأولى إلا أن هذا لا يعني أنه جاهز لمباراة آرسنال المصيرية، الأحد المقبل في استاد الاتحاد، لكن على كلوب أن يطمئن وألا يغامر بنجمه خصوصًا أن لديه الآن ترسانة هجومية بقيادة جوتا وجاكبو ونونيز ولويس دياز.

احذر يا أرنولد.. فتى ليفربول لا يرحم

غياب أرنولد سمح لكلوب أن يستكشف الجوهرة الجديدة في الجبهة اليمنى، كونور برادلي، الذي كان شعلة نشاط في الدفاع والهجوم وقام بواجباته على أفضل صورة، ليستحق لقب رجل المباراة.

برادلي اليوم سجل هدفه الأول مع الريدز وصنع هدفين لكل من جوتا وسوبوسلاي، كما حرم مودريك وباديشل من الاقتراب من منطقته الدفاعية حتى قرر كلوب إراحته واستبداله بأرنولد.

وبات برادلي صاحب الـ20 عامًا، أصغر لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل ويصنع هدفين في نفس المباراة، ليبعث برسالة تهديد مباشرة إلى أرنولد بأن هذا المركز لن يكون ملكًا له خلال الفترة المقبلة، وعليه القتال من أجل أن يستحقه.

نونيز والعارضة.. خصام لا ينتهي

إذا كانت الرباعية التي سجلها ليفربول مصدر سعادة لجميع عشاق النادي، فإنها تذكر المهاجم داروين نونيز بليلة لن يود تذكره على الإطلاق، خصوصًا أن الحظ عانده بشكل لا يصدق.

نونيز تصدى لركلة جزاء في الشوط الأول فوضعها في القائم، وترجم عرضية رائعة برأسية قوية وقفت العارضة لتحرمه من دخولها في الشباك، بخلاف تسديدتين في الشوط الأول.

ووفقًا لشبكة "أوبتا"، أصبح داروين نونيز أول لاعب (منذ 2003–04) يسدد في العارضة 4 مرات في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لماذا لا يعود مورينيو؟

الحال في تشيلسي الآن لا يبشر بأي بصيص نور في مستقبل للفريق، وربما لن تكون مبالغة إذا قلنا أن الرباعية كانت رحيمة بالبلوز في مباراة اليوم، رغم أحقية الفريق في ركلة جزاء تغاضى عنها الحكم في الشوط الأول.

الفريق تراجع إلى المركز العاشر وتجمد عند 31 نقطة، ليصبح موسمه من أصعب ما يكون، ويثبت ماوريسيو بوكيتينو فشله مجددًا.

الحل الآن يجب أن يكون سريعًا من إدارة البلوز، بإجراء تغييرات فنية على مستوى القيادة، ولن يكون الوضع أسوأ إذا أعاد النادي مدربه المفضل وصانع إنجازاته البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي بات بدون نادٍ الآن بعد رحيله عن روما.