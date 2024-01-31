صورة على العشب تثير الجدل

أثار النجم المصري محمد صلاح، حالة من الجدل بين مشجعي ليفربول، حيث منحهم الأمل في أن يكون جاهزًا للعودة إلى مباريات الريدز، في وقت أسرع مما كان متوقعًا له، رغم الإصابة التي يعاني منها.

ويستعد ليفربول الذي لم يخسر في آخر 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لمواجهة تشيلسي مساء اليوم الأربعاء في أنفيلد، ثم يخوض الريدز اختبارًا صعبًا أمام أرسنال على استاد الإمارات، في مباراة حاسمة على قمة البريميرليج يوم الأحد المقبل.

وكان من المتوقع أن يتم استبعاد صلاح من مباراتي الريدز أمام تشيلسي وأرسنال، حيث يواصل تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية ضد غانا، والتي استبعد على أساسها من معسكر الفراعنة وعاد إلى إنجلترا لاستكمال برنامجه العلاجي.

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ومع ذلك، قام ليفربول بنشر صورة على موقع "إنستجرام" لمحمد صلاح وهو يركض على العشب في ملعب تدريب النادي، حيث حصد مئات الآلاف من الإعجاب والتعليقات المتفائلة بعودته السريعة.

وأدى هذا المنشور إلى اعتقاد بعض المؤيدين المتفائلين أنه يمكن أن يكون لائقًا للمشاركة في مباراة أرسنال في نهاية الأسبوع، وهو ما يمثل دفعة هائلة لهجوم الريدز في هذه المواجهة المصيرية.

ويأتي ذلك بعد 24 ساعة من تصريحات كلوب، خلال حديثه قبل مباراة ليفربول ضد تشيلسي، بشأن مشاركة صلاح في المباراتين المقبلتين للفريق، حيث قال للصحفيين: "لم يكن هناك أي ضغط عليه سوى رغبته في استعادة لياقته في أسرع وقت ممكن، على أي حال نحن لا نتعجل، مو ليس جاهزًا. وسيكون خارج هذه المباراة (تشيلسي) وكذلك التالية (أرسنال)، كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ لكنه غير متاح في الوقت الحالي".

وكان كلوب قد أعلن في وقت سابق، أن صلاح سيغادر معسكر مصر في كأس الأمم الأفريقية ويعود إلى إنجلترا من أجل التعافي في أسرع وقت من إصابته، مما فتح أبوابًا من الانتقادات ضد النجم المصري خصوصًا من جماهير الفراعنة، التي استنكرت سفر قائد الفريق.