برشلونة يوجه أنظاره نحو ماركوس تورام

وسط منافسة شرسة من يوفنتوس

يتابع نادي برشلونة الإسباني، موقف الجناح الفرنسي ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، تمهيدًا لضمه في أقرب فرصة ممكنة.

تورام ظهر كأحد أبرز المواهب في مركز الجناح الفترة الأخيرة، بسبب مستواه المميز مع جلادباخ على جميع المستويات.

اللاعب تألق بشكل لافت في دوري أبطال أوروبا على وجه التحديد، حيث سجل ثنائية في شباك ريال مدريد الشهر الماضي.

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صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت اهتمام برشلونة بالتعاقد مع تورام، طمحًا في الحصول على خدماته، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 32 مليون يورو.

ولا يعتبر برشلونة هو النادي الوحيد المهتم بنجل الأسطورة الفرنسية ليليان تورام، بل هناك أيضًا محاولات من يوفنتوس وميلان.

وكان أرسين فينجر مدرب آرسنال الأسبق قد قارن تورام بتييري هنري قائلًا:"هنري كان أحد أذكى اللاعبين في بداية ظهوره، وتمتع وقتها بقدرات بدنية وفنية عالية، هناك لاعب في الدوري الألماني يذكرني به وهو ماركوس تورام".

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جدير بالذكر أن صاحب الـ23 سنة، قام بتسجيل 3 أهداف وصنع 5 في 10 مباريات مع جلادباخ بكل البطولات هذا الموسم.