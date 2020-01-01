ألفيش : عرضت نفسي على برشلونة وأنصح ديست بالتمرير لميسي

النادي الإسباني رفض استعادة النجم البرازيلي

وجه داني ألفيش نجم برشلونة السابق، نصيحة لسيرجينو ديست مدافع الفريق الكتالوني، بالتمرير بصفة مستمرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ألفيش لعب مع ميسي في الجبهة اليمنى لبرشلونة لسنوات طويلة، قبل الرحيل عن النادي الكتالوني في 2016 إلى يوفنتوس.

صاحب الـ37 سنة قال في تصريحات لشبكة "RAC1" الإسبانية:"نصيحتي لديست بكل بساطة أن يمرر لميسي".

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وأضاف:"ديست يمتلك الجودة الكافية للنجاح في برشلونة، ولكن لا أحب وضعه في مقارنات معي، عانيت من نفس الأمر عندما تمت مقارنتي بكافو".

وأما عن عودته لبرشلونة قال مدافع ساو باولو الحالي:"عرضت عليهم العودة، لقد ذهبت إلى يوفنتوس لأثبت أنني مازلت في مستوى جيد".

وتابع:"كنت أرغب في العودة إلى برشلونة، وكانوا بحاجة لخدماتي، ولكن لم يكن لديهم الجرأة الكافية للاعتراف بأنهم كانوا مخطئين معي".

واستكمل:"أحب هذا النادي ولكنهم لم يعاملوني بالطريقة التي أستحقها، هم فقط يريدون الحفاظ على الهوية التجارية للنادي عن طريق شراء وبيع اللاعبين بغض النظر عن الهوية الرياضية، وهذه مشكلتهم في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن ألفيس حصد العديد من الألقاب الهامة خلال تواجده في برشلونة، حيث فاز بـ6 ألقاب دوري إسباني و3 بطولات دوري أبطال أوروبا، قبل إلى رحيله إلى يوفنتوس ثم باريس سان جيرمان وأخيرًا إلى ساو باولو البرازيلي.