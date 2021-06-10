برشلونة يواصل مطاردة مورينيو ويفاوض نجم روما

برشلونة يبحث عن دعم في الوسط

تحدثت آخر الأنباء القادمة من إسبانيا عن توجه برشلونة نحو روما من أجل تعويض ضياع صفقة جورجينيو فاينالدوم، وذلك عبر محاولة ضم نجم الفريق الإيطالي لورينزو بيليجريني.

برشلونة كان على وشك التعاقد مع فاينالدوم قبل أن يدخل باريس سان جيرمان على الخط ويحسم صفقة نجم وسط هولندا بعرض راتب أكبر، بحسب التقارير.

ماذا قالت وسائل الإعلام عن عرض برشلونة لبيليجريني؟

صحيفة "موندو" أفادت بأن برشلونة تقدم بعرض رسمي لروما من أجل التعاقد مع قائده ومتوسط ميدانه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

التقرير قال إن موقف بيليجريني من عدم تمديد عقده الذي ينتهي في 2022 ووجود شرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو قد تجعل البلوجرانا مهتماً.

ما هو مشوار بيليجريني في الكرة الإيطالية؟

اللاعب الدولي الإيطالي من ناشئي روما بالأساس، ولعب طوال مسيرته مع الفريق العاصمي باستثناء تجربة قصيرة مع ساسوولو بين 2015 و2017.

وتقلد بيليجريني شارة قيادة الذئاب العاصمية الموسم الماضي عقب نزعها من القائد السابق إدين دجيكو، وذلك رغم أنه في الرابعة والعشرين.

وبحسب التقارير، يعتبر المدرب الجديد لروما جوزيه مورينيو بيليجريني من العناصر المهمة ولا يسعى للسماح لفريقه بالتفريط في اللاعب.

ما هي الأسماء المرشحة لدعم خط وسط برشلونة؟

كان جورجينيو فاينالدوم الصفقة الأقرب لدعم خط وسط رونالد كومان، ولكن ضياعها جعل الفريق يبحث عن بدائل.

وذُكر فابيان رويز الدولي الإسباني ولاعب نابولي كبديل محتمل، بالإضافة إلى ريان جرافنبرخ، لاعب أياكس ومنتخب هولندا الشاب.

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