بين رايولا وغضب شتيجن .. برشلونة يحسم موقفه من ضم دوناروما

فرصة سانحة أمام النادي الكتالوني

قرر نادي برشلونة الإسباني، تحديد موقفه النهائي من التعاقد مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما لاعب ميلان خلال هذا الصيف.

دوناروما عقده ينتهي مع الروسونيري بنهاية شهر يونيو الجاري، ولم يوقع على عقد جديد مع النادي الإيطالي، ليصبح الرحيل هو مصيره.

باريس سان جيرمان ظهر كأحد أهم الأندية الراغبة في التعاقد مع الحارس الإيطالي، ولكن برشلونة متواجد في الصورة أيضًا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن احتمالية حدوث أي صفقة مجانية بانضمام دوناروما إلى النادي الكتالوني أصبحت ضعيفة جدًا في الوقت الحالي.

ويرجع ذلك لعدم رغبة برشلونة في توتر العلاقة بينه والحارس الأساسي مارك أندري تير شتيجن، حيث سيشعر وقتها بوجود خطر حقيقي على مكانه بالفريق.

الجانب الاقتصادي يبدو من العناصر الهامة جدًا في قرار برشلونة، بسبب الراتب العالي المتوقع أن يطلبه مينو رايولا وكيل أعمال دوناروما.

وهو ما يعني خروج برشلونة من السباق تمامًا، وخسارته لفرصة ضم واحد من أفضل الحراس على مستوى العالم بالمجان.

ومن المتوقع أن يحاول جوان لابورتا رئيس النادي التعاقد مع حارس آخر، بسبب رغبة نيتو الحارس الاحتياطي في الرحيل للبحث عن فرصة اللعب بانتظام.

اقرأ أيضًا .. من أجل برشلونة .. محرز على بعد خطوة من الرحيل عن مانشستر سيتي

خيار آخر أمام برشلونة وهو الحارس الشاب إيناكي إينيا البالغ من العمر 22 سنة، أو جوردي ماسيب الذي حظى بتجربة جيدة مع ريال بلد الوليد.