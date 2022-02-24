برشلونة يواصل ثورته ويضرب نابولي برباعية في الدوري الأوروبي

نجح برشلونة في بلوغ دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي بالتغلب على نابولي برباعية لهدفين، بإياب ملحق ثمن نهائي المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في كامب نو قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لكن في ملعب دييجو آرماندو مارادونا، انفجر البرسا.

جوردي ألبا وضع الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، تبعه فرينكي دي يونج بثاني الأهداف في الدقيقة 13.

نابولي قلّص النتيجة بهدف من ركلة جزاء عبر لورينزو إنسيني في الدقيقة 23، لكن جيرارد بيكيه أنهى آمال عودة الطليان بهدف في الدقيقة 45.

واختتم بيير أوباميانج رباعية الكتلان بهدف في الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر اللقاء، ثم وضع بوليتانو الهدف الثاني لنابولي بالدقيقة 86.

كيف يؤثر صراع روسيا وأوكرانيا على دوري أبطال أوروبا وتصفيات كأس العالم؟

في نفس التوقيت، فشلت مساعي بوروسيا دورتموند في إدراك "ريمونتادا" واكتفوا بتعادل مع رينجرز بهدفين لمثله، ليتأهل النادي الاسكتلندي للدور المقبل بعد الفوز ذهابًا 4-2.

لايبزيج تأهل من قلب إسبانيا بالفوز على ريال سوسييداد بثلاثة أهداف لهدف، وبعد مباراة ذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

كما تأهل إشبيلية رغم الهزيمة من دينامو زغرب بهدف نظيف، مستغلًا فوزه ذهابًا بثلاثة أهداف لهدف.

بورتو لحق بالركب بالفوز على لاتسيو بهدفين لهدف، بعد أن تعادلا سويًا في دراجاو ذهابًا بهدفين لكل منهما.

وتأهل أتالانتا بالفوز على أولمبياكوس بثلاثية نظيفة.