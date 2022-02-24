كيف يؤثر صراع روسيا وأوكرانيا على دوري أبطال أوروبا وتصفيات كأس العالم؟

اندلعت أحداث عنف بين روسيا وأوكرانيا في الساعات القليلة الماضية، والرياضة جزء لا يتجزأ ممن تأثروا سلبًا بهذه الأحداث المؤسفة.

كرة القدم بشكل خاص ستلقي هذه الأحداث بظلالها عليها، وبالفعل منذ اللحظات الأولى للتوتر بين البلدين، كانت الساحرة المستديرة مجالًا للنقاش.

كيف سيؤثر النزاع بين روسيا وأوكرانيا على كرة القدم؟ هل يتأثر دوري أبطال أوروبا؟ نستعرض معًا كل ما يخص هذا الأمر.

كيف يؤثر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على دوري أبطال أوروبا؟

ملعب جازبروم آرينا بمدينة سان بطرسبرج الروسية كان يفترض أن يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو المقبل.

بعد تصاعد الأحداث بين روسيا وأوكرانيا، بدأت الضغوطات تزيد على الاتحاد الأوروبي من أجل نقل المباراة إلى ملعب آخر.

خاص | نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على رأس المطالبين بنقل المباراة خارج الأراضي الروسية.

وبشكل عام، فإن المباراة باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تقام خارج روسيا، وملعب ويمبيلي هو الأوفر حظًا لاستقبالها.

كيف يؤثر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على تصفيات كأس العالم؟

من المفترض أن يلتقي منتخب روسيا مع نظيره البولندي في الرابع والعشرين من مارس المقبل بملعب الأولى.

بولندا هي أحد أكثر الدول التي تمتلك خلافات سياسية مع روسيا، لذلك فإقامة المباراة يظل مجهولًا في ظل الأوضاع الراهنة.

الأزمة الأخرى أن روسيا إن نجحت في عبور بولندا، ستضرب موعدًا مع السويد أو جمهورية التشيك.

الاتحاد السويدي أعلنها بوضوح أنه لن يلتقي مع منتخب روسيا مهما كان الثمن بسبب النزاع مع أوكرانيا.

هناك بعض التقارير تتحدث عن استبعاد محتمل لمنتخب روسيا من التصفيات في ظل عُزلة قد تحدث لبلاد الدببة.

تجدر الإشارة إلى أن الثلاث دول (التشيك والسويد وبولندا) نددوا بالحرب وأعلنوا عدم سفر منتخباتهم لمواجهة روسيا أبدًا.

كيف يؤثر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على الأندية؟

في ألمانيا، قام نادي شالكه بإزالة شعار شركة جازبروم الروسية من على قميص النادي بسبب الأحداث الأخيرة.

ℹ️ Following recent developments, FC Schalke 04 have decided to remove the logo of main sponsor GAZPROM from the club's shirts. It will be replaced by lettering reading ‘Schalke 04’ instead.#S04 pic.twitter.com/9kpJLRzTQ7 — FC Schalke 04 (@s04_en) February 24, 2022

مانشستر يونايتد هو الآخر ألغى سفره إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا عبر شركة طيران روسية، واستبدلها بأخرى.

مالك تشيلسي، رامون إبراموفيتش، يواجه مطالبات بتجريده من ملكية النادي لصلاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كذلك الأمر مع أليشر عثمانوف، الشريك الأكبر لنادي إيفرتون.

ما هي ردود الأفعال على الصراع بين روسيا وأوكرانيا؟

طالب نجم مانشستر سيتي زينتشينكو العالم بالتكاتف مع أوكرانيا، وأكد أن بلاده ستظل حرة إلى الأبد.

Man City & Ukraine man Oleksandr Zinchenko has shown his support for Ukraine via an IG post!



‘We won’t give up what’s OURS - Glory to Ukraine’ 🇺🇦 pic.twitter.com/xvzDEruEJ6 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 22, 2022

مدرب شاختار، الإيطالي دي زيربي قال : "أرغب في العودة إلى المنزل فقط بعد أن يتمكن جميع اللاعبين في فريقي من الوصول إلى منازلهم، هذا ليس سباقًا لمعرفة من يصل أولًا إلى بر الأمان".

بينما علق الروماني ميريسا لوشيسكو الذي يتولى حاليًا تدريب نادي دينامو كييف "لن أغادر كييف لأعود إلى رومانيا، أنا لست جبانًا، آمل أن يتوقف ما يحدث".

من جانبهم، قام اللاعبون البرازيليون الذين يلعبون في صفوف شاختار ودينامو كييف بمطالبة بلادهم بإعادتهم في أسرع وقت.

Accompagnés de leurs familles et de leurs enfants, les joueurs brésiliens du Shakhtar Donetsk ou encore du Dynamo Kiev demandent publiquement l’aide de leur pays d’origine afin de se faire rapatrier au Brésil. 😢 #UkraineRussie pic.twitter.com/xc1IDLPq9Z — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 24, 2022

ما هو موقف الأندية الروسية في البطولات الأوروبية؟

يشارك زينت في الدوري الأوروبي، وبحسب المعلومات فإن مشاركته ستكتمل وسيخوض مباراته مع ريال بيتيس بصورة طبيعية.

لكن من المجهول موقف شاختار وزوريا لوهانسيك مستقبلًا، خصوصًا وأنهما في الأراضي المتنازل عليها.

من جهة شاختار، النادي نشر تغريدة يدعم فيها أوكرانيا.