برشلونة ينفي اهتمامه بتونالي

مرواغة من النادي الإيطالي..

نفى مسؤولو برشلونة الاهتمام بالتعاقد مع ساندرو تونالي، لاعب بريشيا، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا لتأكيداتهم لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

وكان ماسيمو سيلينو، رئيس بريشيا، قد أعلن عن وصل عرض بقيمة 65 مليون يورو إلى جانب لاعبين شاب من أجل الظفر بخدمات تونالي.

سيلينو قال "قبل جائحة كورونا أراد برشلونة أيضًا الحصول على خدماته، وقدموا عرضًا قيمته 65 مليون يورو بالإضافة للاعبين شباب قيمة الواحدة منهم سبعة ونصف مليون يورو، وتلقوا ردًا لم يعجبهم أبدًا، وليس من تونالي".

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لكن مصادر موندو ديبورتيفو من داخل النادي الكتالوني أكدت أن الأمر هو ادعاء غير حقيقي من سيلينو، وأن الأمر لا يعدو كونه محاولة من الرئيس لرفع سعر لاعبه ليس إلا.

تونالي، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، هو أحد أبرز المواهب الشابة في إيطاليا حاليًا، حيث سجل هدفًا وحيدًا وصنع 5 آخرين في 25 مشاركة مع بريشيا بالسيري آ هذا الموسم.

باريس سان جيرمان كان أحد المهتمين بالحصول على خدمات تونالي، في الوقت الذي أكد فيه سيلينو على أن لاعبه يُفضل الانضمام إلى أحد قطبي إيطاليا، يوفنتوس أو إنتر.

يذكر أن برشلونة يُعاني من أزمة مالية كبيرة في الآونة الأخيرة قد تعيقه عن التعاقد مع هدفيه الرئيسين في الميركاتو، نيمار ولاوتارو مارتينيز، إلى جانب سعيّ الإدارة التخلص من بعض اللاعبين مثل إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وغيرهم لتخفيض الرواتب.