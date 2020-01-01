رئيس بريشيا: ردي على عرض برشلونة لضم تونالي لم يعجبهم

ماسيمو سيلينو رئيس نادي بريشيا يكشف عن محاولة برشلونة الحصول على خدمات لاعبه الشاب ساندرو تونالي.

كشف ماسيمو سيلينو رئيس نادي بريشيا عن محاولة نادي برشلونة الحصول على خدمات لاعبه الشاب ساندرو تونالي نجم خط وسط الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيلينو ونقلتها على لسانه صحيفة "كورييري ديلو سبورت" وأكد خلالها أن عدة أندية قد حاولت ضم اللاعب في الفترة الأخيرة.

وقال سيلينو: "ناصر الخليفي سيحب أن يضمه لباريس سان جيرمان، لقد بعث لي اليوم لكن تونالي نفسه لا يريد الذهاب لفرنسا في الوقت الحالي".

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وأضاف عن الوجهة المفضلة لجوهرة وسط ملعب فريقه: "عندما تحدثت معه أخبرني أنه يفضل يوفنتوس أو إنتر لينضم لأحدهما في الفترة المقبلة".

وأردف: "قبل جائحة كورونا أراد برشلونة أيضًا الحصول على خدماته، وقدموا عرضًا قيمته 65 مليون يورو بالإضافة للاعبين شباب قيمة الواحدة منهم سبعة ونصف مليون يورو، وتلقوا ردًا لم يعجبهم أبدًا، وليس من تونالي".

وأنهى تصريحاته: "هو لاعب يتألق بمجرد أن يرى كرة القدم، وفي الملعب أشاهده يقوم بالكثير من الأمور المذهلة، ويلعب في مراكز عديدة ويضحي بنفسه من أجل الفريق".

جدير بالذكر أن تونالي كان قد شارك في 24 مباراة هذا الموسم مع فريقه حتى الآن في كل البطولات، سجل خلالهم هدفًا وحيدًا وصنع خمسة.