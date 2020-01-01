مفاجأة مدوية بقائمة الفرق الأكثر استحواذاً في أوروبا

غياب من ريال مدريد وليفربول عن المراكز المتقدمة

رغم الموسم السيء الذي يعاني منه فريق برشلونة الإسباني، إلا أنه يظل محتفظاً بواحدة من أهم المميزات الخاصة بهويته وأسلوبه في كرة القدم.

برشلونة كان على صدارة الدوري الإسباني، قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا في مارس الماضي، ولكنه خسر اللقب لصالح ريال مدريد بعد استئناف البطولة.

الحظوظ مازالت قائمة لدى فريق المدرب كيكي سيتيين من أجل التعويض والخروج ببطولة، عندما يلعب الفريق أمام نابولي في شهر أغسطس القادم، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وقبل الذهاب إلى هذه الموقعة، يحتل برشلونة المركز الثاني على مستوى الفرق الأوروبية، من حيث متوسط الاستحواذ بالمباريات التي لعبها حتى الآن.

وجاء ذلك وفقاً للأرقام التي نشرتها مؤسسة "Playmaker Stats"، حيث وصل معدل استحواذ الفريق لنسبة 62.1% بفارق ضئيل عن بايرن ميونخ المتصدر بـ62.2%.

وجاء في المركز الثالث العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان بنسبة 61.6%، ثم مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في المركز الرابع بنفس النسبة.

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وأما المفاجأة كانت بتواجد ليدز يونايتد الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي من الدرجة الأولى في المركز الخامس بـ60.1%، وأخيراً نادي ليفركوزن الألماني في المركز السادس بـ59.6%.

يذكر أن ليونيل ميسي نجح في انتزاع هداف لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، على حساب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وهي النقطة المضيئة الأبرز لبرشلونة حتى الآن.