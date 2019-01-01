برشلونة لا يمانع رحيل كوتينيو

هل يرحل كوتينيو عن برشلونة بعد مستواه المخيب للآمال؟

قرر نادي برشلونة الإسباني الاستماع للعروض المقدمة للتعاقد مع فيليبي كوتينيو، لاعب الفريق، بعد مستواه المتراجع مؤخرًا.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ تشيلسي مستعد للتخلي عن إيدين هازارد لصالح ريال مدريد حال تعاقد مع كوتيينو.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ مستوى البرازيلي في الفترة الأخيرة متذبذب للغاية ولم يثبت إمكانياته في ظل غياب ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي.

وأوضحت أنّ ديمبيلي أصبح يقدم مستويات أفضل في الفترة الأخيرة قبل الإصابة، كما أنّ الكلاسيكو الأخير ضد ريال مدريد شهد تألق مالكوم رغم وجود كوتينيو.

وأشارت إلى أنّ جميع الصفقات التي تعاقد معها برشلونة خلال آخر موسمين أثبتت أحقيتها باللعب مع النادي الكتالوني بما في ذلك مالكوم ونيلسون سيميدو وآرتور ميلو إلا أنّ كوتينيو لا يزال يعاني.

🎙 الصحفي : هل ريال مدريد أصبح بعد رونالدو فريق تستطيع الفوز عليه؟



🗣️ سيميوني : هزمت ريال مدريد في أكثر من مناسبة وهو معهم. pic.twitter.com/eEhxKFpwmQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

وفي حال تلقى برشلونة عرضًا جيدًا فإنّه لن يتردد في بيع اللاعب الذي جلبه مقابل 120 مليون يورو.

كوتينيو قد لا يجد مكانًا أساسيًا له في الفريق الموسم المقبل بعد التعاقد مع فرينكي دي يونج وتألق مالكوم وديمبيلي.