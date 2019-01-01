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لحل أزمة ريال مدريد - تشيلسي قد يتخلى عن هازارد وكوتينيو البديل

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Getty composite
تشيلسي قد ينهي مسيرة كوتينيو في برشلونة حال رحل هازارد إلى ريال مدريد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، ليكون خليفة إيدين هازارد.

ريال مدريد يرغب في التعاقد مع هازارد وقد يتم الصفقة بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية وفقًا لمصادر إنجليزية فإن رومان أبراموفيتش، رئيس تشيلسي، مستعد للتخلي عن هازارد لصالح ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

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وأوضحت أنّ رئيس البلوز لا يمانع بيع اللاعب شرط التعاقد مع كوتينيو من برشلونة.

وأشارت إلى أنّ تشيلسي مستعد لدفع 115 مليون يورو (100 مليون إسترليني) لجلب كوتينيو خلال الصيف المقبل.

لاعب ليفربول السابق يعاني مع برشلونة منذ عودته من الإصابة وبدأ في خسارة مركزه الأساسي لصالح عثمان ديمبلي.

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