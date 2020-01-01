برشلونة يقرر عدم التعاقد مع مهاجم في يناير

الأمر انتهى..

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية على أن إدارة برشلونة قد قررت عدم إجراء أي صفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

البرسا سعى للتعاقد مع مهاجم صريح ليحل محل لويس سواريز، والذي أُصيب وخضع لعملية جراحية سوف تبعده عن الملاعب حتى نهاية هذا الموسم.

وعلى الرغم من تأكيدات كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، على حاجته للاعب رقم 9 في المرحلة المقبلة، إلا أن الإدارة في نهاية المطاف قررت الصبر حتى الصيف المقبل.

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رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا، كان الخيار الأقرب لتدعيم مركز المهاجم الصريح، غير أن المفاوضات في النهاية قد فشلت مع إدارة الخفافيش في نهاية المطاف.

وبحسب ما أشارت له ماركا، فإن إدارة برشلونة كانت تود تكرار سيناريو كيفن برنس بواتينج، عندما تعاقدوا معه في الشتاء الماضي ولم يكلف الخزائن الكتلانية الكثير.

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لكن هذا الأمر لم يكن ممكنًا هذا العام، حيث طلبت إدارة فالنسيا مبلغًا كبيرًا للتخلي عن رودريجو، كما كان من المستحيل إقناع إدارة أرسنال بترك بيير أوباميانج في هذا الوقت الحرج من الموسم.

على كل حال، لا تزال إدارة برشلونة تؤمن بضرورة التعاقد مع مهاجم في الصيف لمنافسة سواريز من جهة، والتحضير لحقبة ما بعد الدولي الأوروجوياني من جهة أخرى.

يذكر أن برشلونة ارتبط اسمه أيضًا بدوسان تاديتش، مهاجم أياكس الهولندي، إلى جانب زعم سكاي سبورت أن الإدارة الكتلانية قدمت عرضًا بـ100 مليون يورو للتعاقد مع ريتشارلسون، لاعب إيفرتون.

كما يجدر الإشارة إلى أن لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، يُعد هو الخيار الأول بالنسبة لبرشلونة في الصيف المقبل لخلافة سواريز رغم تأكيدات اللاعب لسعادته في السان سيرو حاليًا.