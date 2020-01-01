برشلونة يقرر التضحية بجريزمان

هل يرحل الفرنسي بعد موسم واحد مع البارسا؟

يبدو أن أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني لا يزال يعاني من أثار الرحيل من أتليتكو مدريد إلى الفريق الكاتلوني الصيف الماضي.

جريزمان انتقل إلى برشلونة قادماً من أتليتكو مدريد بعد كسر قيمة الشرط الجزائي والبالغة 120 مليون يورو.

وحسب تقرير صحفي أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن برشلونة لا يستبعد رحيل مهاجمه الفرنسي في الصيف المقبل.

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الصحيفة أكدت أن اللاعب تم استقباله على مضض كبير من قبل المتواجدين في غرفة الملابس لأنهم لم يروا فائدة لتلك الصفقة، ولكنهم قرروا التعامل معه لمصلحة الفريق.

برشلونة حسب الصحيفة سيحاول تقليل النفقات في الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، لذلك سيكون بيع جريزمان مقابل 100 مليون يورو هو أمر منطقي للغاية في الوقت الحالي.

الفريق الكاتلوني تم طرح إمكانية إعادة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الفريق مرة أخرى ومن الممكن أن يكون جريزمان ضمن الصفقة التبادلية التي من الممكن أن تحدث مع باريس سان جيرمان.

باريس ليس هو البوابة الوحيدة المقترحة لرحيل جريزمان فمن الممكن أن يكون اللاعب قريباً من الدوري الإنجليزي حيث يلقى اهتماماً كبيراً من مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال.

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وأتمت الصحيفة بأن جريزمان من الممكن أن يبقى في نهاية الأمر في برشلونة ولا يغادر النادي الموسم المقبل.

يذكر أن كل دوريات أوروبا قد توقفت في الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير.