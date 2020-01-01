ما هي أكثر الفرق الأوروبية المصابة بفيروس كورونا؟

تأثرت فرق كرة القدم إقتصادياً كثيراً بسبب تأجيل الدوريات لانتشار فيروس كورونا، وظهرت الكثير من الحالات المصابة في الفرق الأوروبية

رغم توقف كرة القدم تماماً بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد إلا أن هناك العديد من الإصابات في صفوف الرياضيين خصوصاً لاعبي كرة القدم مما يُثير الكثير من التخوفات لعودة الدوريات مرة أخرى.

الفرق الرياضية سواء في الدوري الإيطالي أو الإسباني أو الإنجليزي حتى الدوري الألماني سجلت حالات إصابات في صفوفها بشكل كبير ليكون هناك خسائر صحية بالإضافة إلى الخسائر الإقتصادية الكبيرة

الإصابات التي تعلنها الفرق رغم العزل الصحي الذي تم تطبيقه يعني أننا أمام حالات حملت فيروس كورونا دونا أن تظهر عليها ثم اختلطت بالعديد من الحالات الأخرى التي يمكن أن تظهر عليها بعد فترة بسبب ضعف المناعة.

المزيد من الفرق

في هذا التقرير نحاول أن نستعرض أكثر الفرق التي أُصيب منها عدد كبير بفيروس كورونا.

إصابة مالديني ونجله بفيروس كورونا

كارثة فيروس كورونا في الدوري الإسباني

أُصيب عدد من لاعبي الدوري الإسباني بفيروس "كوفيد-19" لكن هناك أندية انتشر فيها الفيروس بشكل مبالغ فيها على رأس هذه الفرق نادي ألافيس الذي أعلن عن إصابة 15 فرد حتى الأن.

وقد نشر النادي بيان عبر وسائل التواصل الإجتماعي أكد فيها إصابة 3 لاعبين بالإضافة إلى 7 من أفراد الجهاز الفني وخمسة من الجانب الإداري بالنادي وتم عزل المجموعة المصابة بأكملها.

ويحاول النادي حالياً التحليل لمعظم العاملين بالنادي والأطقم الفنية والطبية واللاعبين لمعرفة إيجابية أو سلبية تحليلاتهم من فيروس كورونا.

في المقابل نادي فالنسيا تأثر كثيراً بسبب هذا الفيروس فقد أعلن النادي عن إصابة 30% من اللاعبين والجهاز الفني والإدارة مما جعل النادي يخرج بقرار رسمي بعزل كل العاملين في الحجر الصحي.

فيروس كوفيد-19 يُصيب بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي عن إصابة 6 حالات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة مما جعل النادي يحاول عزل باقي أفراده في الحجر الصحي حتى يطمئن على عدم نشر الفيروس.

بينما نادي ليستر كان قد أعلن عن إصابة ثلاثة من لاعبيه وقد يزداد الأمر بعد مخالطتهم للعديد من الأشخاص داخل النادي دون ظهور أي أعراض من المرض عليهم.

الدوري الإيطالي منبع فيروس كورونا

لم يظهر فيروس كوفيد-19 بشكل مركز على أحد الأندية في إيطاليا لكن هناك الكثير من الإصابات المختلفة بين اللاعبين في مختلف الأندية.

نادي يوفنتوس ظهر به حالتين فقط بينما نادي سامبدوريا حالة واحدة، وتم تسجيل حالة من خلال نادي ميلان