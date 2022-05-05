برشلونة يعلن موقف بيكيه من المشاركة معه حتى نهاية الموسم

قدم الإسباني جيرارد بيكيه قائد برشلونة موسمًا جيدًا مع الفريق وبالتحديد منذ قدوم تشافي هيرنانديز إلى الفريق، وعاد لأهميته السابق كقائد خط دفاع البلوجرانا.

لكنه مني بإصابة صعبة في وقت حساس من الموسم أثر على مستوى برشلونة وأفقده نسقًا تصاعديًا كان قد بدأه برفقة تشافي.

والآن تفيد التفارير الواردة من كتالونيا بأن بيكيه موسمه قد انتهى تمامًا مع برشلونة، بعدما أعلن النادي في بيان رسمي زيادة المشكلات بالنسبة لبيكيه في أوتار الفخذ الأيسر.

ورغم إتمامه البرنامج العلاجي إلا أنه شعر بآلام في مباراة مايوركا التي لعب بها 28 دقيقة فقط قبل أن يغادر أرض الملعب ليحل محله إريك جارسيا، وسط قلق من الطاقم الطبي لبرشلونة.

هل سيلعب بيكيه هذا الموسم مع برشلونة؟

مع تبقي 17 يومًا فقط على آخر مباريات برشلونة هذا الموسم، فإن موسم بيكيه انتهى بشكل رسمي مع برشلونة، ولن يكون من المنطقي أن يعود بنهاية الموسم ضد فياريال.

وقد غاب بيكيه هذا الموسم 8 مباريات بسبب الإصابة، نسق ممتاز للدولي الإسباني السابق الذي أثبت تحت إمرة تشافي أنه لا يزال قادرًا على العطاء بعد فترة طويلة من الشك خلال المواسم الماضية.

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