"بنزيما لم يلعب" .. جوارديولا يبرر لأنشيلوتي خسارة الكلاسيكو برباعية!

فسّر بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الأسباب التي أدت لخسارة ريال مدريد الكلاسيكو الماضي برباعية نظيفة ضد برشلونة في سانتياجو برنابيو.

برشلونة نجح في كسر سلسلة عدم الفوز بالكلاسيكو بسحق ريال مدريد في مارس الماضي برباعية نظيفة في مباراة تسيدها كتيبة تشافي هيرنانديز.

ويستعد جوارديولا لمواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا، الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، إذ انتصر مانشستر سيتي ذهابًا 4-3.

ما الذي قاله جوارديولا عن سقوط ريال مدريد في الكلاسيكو؟

وقال مدرب مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي قبل قمة دوري أبطال أوروبا: "لم أشاهد المباراة كاملة ولكن تابعت الملخص، واعرف أنّ كارلو حاول القيام بشيء جديد على المستوى الفني لا يفعله عادة وبالتالي لن أستعين بهذه المواجهة لمساعدتي على اللعب ضد ريال مدريد".

وأوضح: "كريم بنزيما غاب عن المباراة وأنشيلوتي اعتمد على لوكا مودريتش في دور جديد وبالتالي حدثت الهزيمة".

وتابع: "يجب أن أوجه له التهنئة على الفوز بالدوري الإسباني مع ريال مدريد، لقد سبق وحققت هذه البطولة مع برشلونة وهو تُوج بها الأسبوع الماضي".

وواصل: "أنا معجب بأنشيلوتي كثيرًا، لقد جاب العالم مدربًا للعديد من الفرق المميزة وخوض التحديات الصعبة ونجح فيها، والسبب في ذلك أنّه شخص استثنائي وكل مرة أقابله أجده يتمتع بالهدوء والتحكم في انفعالته بشكل لا يصدق".

ماذا قال جوارديولا عن مواجهة ريال مدريد؟

وحول تصريح لوكا مودريتش بأنّ ريال مدريد بحاجة لتقديم الأفضل لأجل الوصول إلى النهائي، علّق بيب: "أي فريق يرى أنّه لو لعب بأفضل ما لديه لحقق الفوز، هذا أمر طبيعي وتصريح منطقي".

أما عن إمكانية المداورة ضد ريال مدريد، رفض مدرب السيتزنس التعليق مؤكدًا أنه لا يعرف بعد تشكيل المواجهة.

وشرح: "الهدف هو الفوز بالمباراة، ونحاول التدرب بأفضل شكل لنكون في أتم أحوالنا قبل مواجهة ريال مدريد، ونعمل على تحسين الأخطاء والتحسن المتواصل".

هل يلعب ووكر وكانسيلو أمام ريال مدريد؟

وسوف يعود كانسيلو للعب ضد ريال مدريد بعد تعرضه للإيقاف في مباراة الذهاب على ملعب اتحاد.

أما بالنسبة لكايل ووكر، فأوضح بيب أنّ اللاعب تدرب بشكل جيد وسوف يسافر إلى العاصمة الإسبانية لكن القرار النهائي سوف يكون قبل اللقاء.

واختتم: "أنا سعيد بعودته للتدريبات وسوف أحاول إشراكه في لقاء الغد، لا يوجد سبب لغياب جواو لكن كايل بحاجة لوقت للتأكد من جاهزيته. الأكيد أنّ جون ستونز لن يسافر إلى مدريد وليس جاهزًا بعد للمشاركة في المباريات".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي وصل إلى المباراة النهائية في الموسم الماضي وخسر اللقب لصالح تشيلسي.

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موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة