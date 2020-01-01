برشلونة يعلن ظهور كورونا بصفوف الفريق

أزمة جديدة في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن ظهور حالة جديدة لفيروس كورونا بالفريق، قبل مواجهة بايرن ميونخ في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

النادي الكتالوني نشر بياناً عبر موقعه الرسمي، ليؤكد ظهور الحالة الجديدة، بعد إجراء بعض الفحوصات مساء أمس الثلاثاء.

وأكد برشلونة أن الحالة التي ظهرت، ليست من المجموعة المتوجهة إلى البرتغال لخوض ربع نهائي دوري الأبطال، بل ضمن المجموعة المكونة من 9 لاعبين والتي تتواجد في إسبانيا لخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

المزيد من الفرق

وأوضح برشلونة أن النادي قام بإبلاغ جميع الجهات الرياضية والصحية المختصة، مع الحرص على تتبع جميع المخالطين للمصاب وعمل التحاليل اللازمة لهم.

وشدد النادي على أن اللاعب المصاب بدون أعراض تم عزله في المنزل، ولم يختلط بأعضاء الفريق الأول، الذين يستعدون للسفر إلى لشبونة غداً الخميس لمواجهة بايرن.

صدق أو لا تصدق.. نادي درجة ثالثة مكسيكي يعلن التعاقد مع رونالدو!

برشلونة وبايرن ميونخ .. الفائز يحصد اللقب وميسي لا يتحمل الفشل

وتضم المجموعة التي لم تسافر كل من: جان كلير توديبو، خوان ميراندا، أوريول بوسكيتس، كارليس ألينيا، رافينيا، ترينكاو، بيدري، موسى واجي، وماتيوس فيرنانديش.

جدير بالذكر أن هذه الحالة هي الثالثة بين الأندية المشاركة في ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما أعلن أتلتيكو مدريد عن ظهور حالتين بفريقه قبل اللعب أمام نظيره الألماني لايبزيج.