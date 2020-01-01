برشلونة وبايرن ميونخ .. الفائز يحصد اللقب وميسي لا يتحمل الفشل

ما الذي يجعل لقاء برشلونة وبايرن ميونخ استثنائيًا؟

تشهد ليلة الجمعة المقبلة، 14 أغسطس، أبرز مواجهة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حينما يلعب برشلونة ضد نظيره بايرن ميونخ في مدينة لشبونة البرتغالية.

برشلونة وبايرن ميونخ هما الفريقان الوحيدان في النسخة الحالية المتوجان باللقب القاري في وقت سابق، إذ يمتلك كل فريق 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، بينما الفرق المتبقية لم تفز باللقب ولا مرة.

وتعتبر مباراة برشلونة وبايرن ميونخ من أبرز اللقاءات في تاريخ دوري أبطال أوروبا والتي تتسم دائمًا بالإثارة والمتعة، كما أنّها أيضًا تحمل اسم البطل في آخر 3 مواجهات بين الفريقين.

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ففي 2008-2009 حينما لعب برشلونة ضد بايرن ميونخ في ربع النهائي، فاز البلوجرانا 4-0 في "كامب نو" ثم سافر إلى ألمانيا ليتعادل 1-1 ويتأهل، وفي النهاية حقق اللقب بالانتصار على مانشستر يونايتد.

أما موسم 2012-2013، فقد اكتسح بايرن ميونخ نظيره برشلونة بالفوز 4-0 في ألمانيا و3-0 في كتالونيا ليتأهل للمباراة النهائية وينتصر على بوروسيا دورتموند ويتوج باللقب.

آخر مواجهة بين الفريقين كانت في موسم 2014-2015 حينما فاز برشلونة في "كامب نو" 3-0 وخسر 3-2 في "أليانز آرينا" ليتأهل إلى المباراة النهائية ويحقق اللقب على حساب يوفنتوس.

يتعين إذًا على هداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، أن يكون في يومه لأجل الفوز على البافاري والاقتراب أكثر من الفوز بدوري أبطال أوروبا، خاصة وأنّه يمر بأطول فترة في تاريخه مع النادي الكتالوني دون الفوز بذات الأذنين.

فبعد تصعيده للفريق الأول بموسمين فقط في 2006 حقق دوري أبطال أوروبا، ثم انتظر 3 مواسم للفوز بها مجددًا عام 2009، وبعد الإخفاق في 2010 عاد ليفوز بها في 2011.

انتظر ميسي حتى 2015 ليحقق اللقب مرة أخرى، ومنذ حينها ومرت خمس سنوات ولم يفز بدوري أبطال أوروبا، كما أنّ خسارة الدوري الإسباني جعلت التشامبيونزليج أمله الأخير لإنقاذ الموسم.

ولكن التاريخ لا يقف مع برشلونة فيما يتعلق بهذا الأمر، ففي خمس مرات سابقة فاز بها النادي الكتالوني بلقب دوري أبطال أوروبا، حقق الدوري الإسباني في نفس العام، ولم يسبق له أنّ رفع ذات الأذنين دون التتويج باللقب، وحتى حينما وصل للنهائي في 1961 و1986 وهو ليس بطلًا لليجا، خسر البطولة.

ففي 1992 و2006 و2009 و2011و2015 حقق برشلونة ثنائية الدوري والأبطال في 3 مناسبات، والثلاثية في مناسبتين، والمعلومة الأخيرة دافع قوي للبلوجرانا لإقصاء بايرن ميونخ.

فلم يسبق لأي فريق – عدا برشلونة – تحقيق الثلاثية مرتين في تاريخه، ولكن لو تأهل البافاري إلى نصف النهائي فإنّه يمتلك فرصة كبيرة للتتويج بالثلاثية للمرة الثانية بعد موسم 2012-2013 ويصبح ثاني فريق يحقق هذا الإنجاز.

وبعيدًا عن لغة الأرقام، فلا شك أنّ مباراة برشلونة وبايرن ميونخ هي أبرز مباريات ربع النهائي واختبار حقيقي للفريقين لإظهار رغبتهما في تحقيق اللقب.