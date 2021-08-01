برشلونة يعفي لاعبه من التدريب تمهيدًا للرحيل

لاعب برشلونة الشاب يغيب عن تدريبات الفريق الجماعية

سمح نادي برشلونة الإسباني رسميًا، لأحد نجوم الفريق الشباب، بالغياب عن التدريبات الجماعية، تمهيدًا لانتقاله لنادٍ آخر في صيف الانتقالات الحالي.

وأكد نادي برشلونة خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن صانع ألعاب الفريق الشاب، أليكس كولادو، لن يتواجد في التدريبات من أجل حسم مُستقبله.

وأرفق برشلونة صورة للاعب وكتب: "أليكس كولادو يُغادر المعسكر التدريبي للفريق، بإذن من النادي، بانتظار قرار بشأن مُستقبله".

Álex Collado is leaving the team's training camp, with permission from the Club, pending a resolution over his future. pic.twitter.com/as6DTe6x72 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2021

ولم يشارك كولادو في مباراة برشلونة بالأمس أمام شتوتجارت لتشير جميع التقارير لإمكانية رحيل اللاعب عن صفوف البلوجرانا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن كولادو في طريقه للتوقيع لنادٍ جديد لم يتم الكشف عن اسمه، ولكن كافة الأمور تبدو منتهية بشأن إعارة اللاعب مع بند أحقية الشراء.

كولادو كان انضم إلى أكاديمية برشلونة، قبل 11 عامًا، في يوليو 2010 قادمًا من أكاديمية إسبانيول وتدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى برشلونة ب، وشارك كولادو في 77 مباراة في المجمل مع فريق الرديف، سجل خلالها 16 هدفًا وتم اختيار واحد من تلك الأهداف كأفضل هدف من قبل الجماهير في الدرجة الثانية.

وخاض كولادو أول مباراة مع الفريق الأول في موسم 2018-19عندما أشركه إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة آنذاك بمباراة الفريق في بلايدوس ضد سيلتا فيجو.

ويذكر أن صاحب الـ22 عامًا ظهر في تشكيلة فريق المدرب رونالد كومان الموسم الماضي في بطولة الدوري الإسباني.

اقرأ ايضًا:

"هاتريك" يغري برشلونة لاستعادة خريج أكاديميتها

ميسي لن يعود إلى تدريبات برشلونة!

أليجري يُصر على إنقاذ برشلونة