برشلونة يضيف كلمة ريمونتادا إلى القاموس الفرنسي

لم يفرضها على نادي باريس سان جيرمان فقط.. بل على اللغة الفرنسية كذلك

سيتضمن قاموس لاروس الموسوعي الفرنسي الكلمة الإسبانية "ريمونتادا" مما يعني إصدار جديد للكلمة واستخدامها في اللغة الفرنسية.

وأصبح لفظ ريمونتادا مصطلحًا شائعًا في فرنسا بعد أن تمكن برشلونة من قلب الطاولة على باريس سان جيرمان منذ 3 سنوات من الآن.

في ذلك الحين انتصر فريق العاصمة الفرنسية على برشلونة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف مقابل لا شيء في ملعب حديقة الأمراء.

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ولكن الفريق الكتالوني عاد ليحقق واحدة من أكبر المعجزات في تاريخ كرة القدم، ليقلب النتيجة إيابًا على ملعبه كامب نو إلى فوز بـ 6 أهداف مقابل هدف واحد.

ويستخدم مصطلح ريمونتادا الإسباني بمعنى عودة، ورغم كونه ينطبق على الكثير من الأشياء التاريخية في كرة القدم، إلا أنه اقترن أكثر بمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان.

وفي هذا الصدد، سيكون ريمونتادا أحد المصطلحات الجديدة التي ستتم إضافتها في الإصدار الجديد جنبًا إلى جنب مع اسم ميجان رابينو قائد منتخب أمريكا لكرة القدم للسيدات.

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يذكر أن برشلونة قد خرج من دوري أبطال أوروبا في تلك النسخة من الدور ربع النهائي على يد يوفنتوس الذي وصل إلى نهائي البطولة ولكنه خسر من ريال مدريد.