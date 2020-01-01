نتائج فحوصات كورونا للاعبين تمنح الأمل في عودة الدوري الإنجليزي

ما هي نتائج فحص فيروس كورونا للاعبين في البريميرليج؟

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي نتائج فحص فيروس كورونا على جميع اللاعبين والإداريين في الفرق المختلفة تزامنًا مع عودة التدريبات.

الحكومة البريطانية كانت قد منحت الضوء الأخضر لاستئناف الأنشطة الرياضية بداية من الأول من يونيو المقبل.

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وعادت الأندية الإنجليزية للتدريبات أمس، الإثنين، تمهيدًا لاستكمال المسابقات منتصف الشهر المقبل.

وذكرت رابطة البريميرليج في بيان رسمي أنّ 758 لاعبًا وعاملًا في جميع الأندية خضعوا للفحص الطبي للكشف عن فيروس كورونا أيام 17 و18 مايو، ولم تظهر سوى 6 حالات إيجابية في 3 أندية فقط.

وأكد البيان أنّه سيتم عزل جميع من كانت نتائجهم إيجابية لفترة تصل إلى 7 أيام فقط.

التقارير الصحفية أشارت إلى احتمالية عودة البريميرليج يوم 13 يونيو المقبل.

وتشجعت الدوريات الأوروبية للعودة بعد استئناف الدوري الألماني يوم 16 مايو المقبل بعد الالتزام بتعليمات السلامة العامة لتجنب انتشار وباء كورونا.

كرة القدم توقفت في منتصف مارس الماضي، وكانت إصابة ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، القشة التي أجبرت رابطة البريميرليج على إيقاف النشاط الرياضي.