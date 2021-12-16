برشلونة يستغل محادثات هالاند للتعاقد مع مزراوي

يتطلع نادي برشلونة الإسباني، لفكرة التعاقد مع نصير مزراوي ظهير أيمن أياكس أمستردام الهولندي لتدعيم صفوف الفريق.

عقد مزراوي الحالي ينتهي مع أياكس في 2022، ويبدو أن اللاعب لا يريد التجديد مع ناديه طمحًا في الحصول على فرصة أفضل.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن جوان لابورتا رئيس برشلونة، قرر فتح خطوط اتصال مع مينو رايولا وكيل أعمال المدافع المغربي.

المحور الرئيسي للمحادثات كان إرلينج هالاند الذي يعمل كذلك مع رايولا، لكن لابورتا انتهز الفرصة للحديث أيضًا عن مزراوي.

ويعتبر صاحب الـ24 سنة، من الأوراق الهامة التي يريد ضمها لابورتا لفريق المدرب تشافي هيرنانديز، للمساهمة في الثورة التي يخطط لها الصيف القادم.

ويؤمن برشلونة بالملف الشخصي الجيد لمزراوي، والصفات الهجومية التي يتمتع بها، رغم هبوط مستواه خلال هذا العام.

النقطة الأهم في الصفقة هي عدم دفع أي أموال من خلال ضم مزراوي بالمجان بعد نهاية عقده، مما يمكن برشلونة من بيع سيرجينو ديست والاستفادة من القيمة المالية لبيعه في صفقات أخرى.

يذكر أن المغربي نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 مع أياكس في كل البطولات هذا الموسم.

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