برشلونة يستعد للإعلان عن صفقته الصيفية الأولى

تدعيم دفاعي جديد

يستعد نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع الصفقة الأولى له خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بتدعيم مركز الظهير الأيمن.

ويأتي ذلك بعدما قرر النادي الكتالوني، استعادة لاعبه إيمرسون، والذي لعب الموسمين الماضيين مع فريق ريال بيتيس.

وأوضحت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن برشلونة الذي يتقاسم ملكية اللاعب مع بيتيس، قرر الاحتفاظ به بشكل نهائي بقيمة تصل إلى 9 ملايين يورو.

كيف يبدو شكل الصفقة؟

برشلونة أبلغ بيتيس أن اللاعب سيكون حاضرًا مع الفريق في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، بعد إنهاء كافة الإجراءات.

ويطمح النادي في تقليل مبلغ الـ9 ملايين يورو من خلال ضم لاعبه ميراندا في الاتفاق، حيث يلعب مع بيتيس على سبيل الإعارة ومن المقرر استمراره لفترة أطول.

ما هي الصفقات المحتملة لبرشلونة في الصيف؟

الوضع الحالي يشير إلى اقتراب المدافع الشاب إريك جارسيا من الانتقال إلى صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي.

ممفيس ديباي كذلك لم يجدد عقده مع ليون، وهناك أنباء حول انتقاله للفريق الكتالوني بنفس الطريقة بالمجان.

صفقة مجانية أخرى على أعتاب برشلونة، عن طريق المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم سيتي الذي قرر الرحيل عن النادي الإنجليزي.

الأمور لا تزال غير واضحة حتى الآن بخصوص جورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول، سواء بالانتقال لبرشلونة أو أي فريق آخر.

ماذا عن موقف رونالد كومان؟

الوضع غامض بصورة كبيرة بخصوص موقف جوان لابورتا رئيس النادي من الإبقاء على المدرب الهولندي بعد النتائج الأخيرة.

كومان نجح في الفوز بكأس ملك إسبانيا، ولكنه خسر لقب الدوري الإسباني بسبب السلسلة المتواضعة من النتائج بالجولات الماضية.

الفريق أهدر بعض النقاط السهلة ضد غرناطة، ليفانتي، سيلتا فيجو ليخرج تمامًا من سباق الليجا قبل الجولة الأخيرة من البطولة.

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