برشلونة يحدد موعد الإعلان عن مصير كومان!

النادي الكتالوني يقرر التعامل مع كومان عقب انتهاء الموسم ويؤجل كل شيء.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد قرر تأجيل التعامل مع ملف مستقبل المدير الفني للفريق رونالد كومان حتى نهاية الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن القرار الأخير في مستقبل كومان لن يتم اتخاذه قبل مباراة إيبار المقبلة.

يأتي هذا بعد ساعات من الحديث عن إقالة كومان من تدريب برشلونة، وهو الخبر الذي تم تداوله مؤخرًا بكثرة، وجاءت تفاصيله كالتالي:

برشلونة يقرر إقالة كومان

17 مايو 2021

كشفت تقارير آتية من كتالونيا عن قرار إدارة برشلونة بالاستغناء عن مدرب الفريق الأول رونالد كومان عقب تدهور النتائج في الأسابيع الأخيرة وضياع فرصة تحقيق لقب الليجا.

برشلونة سقط مساء الأحد أمام سيلتا فيجو في "كامب نو" 1-2 ليودع سباق الليجا بالجولة قبل الأخيرة، وينحصر الصراع بين قطبي العاصمة الإسبانية مدريد.

ماذا قالت التقارير الصحفية عن مصير كومان؟

"راديو كتالونيا" المقرب من إدارة برشلونة أوضح أن النادي اتخذ قراره برئاسة جوان لابورتا بإقالة كومان عقب نهاية الموسم الجاري.

الصحفي روجر سابيراس قال في برنامجه الإذاعي "Tu Diras" إن كومان سيرحل بنسبة 99 بالمائة عن الفريق.

ما هي فرص استمرار كومان مدرباً لبرشلونة الموسم المقبل؟

عقد المدرب الهولندي ممتد حتى نهاية الموسم المقبل بعد، وأكد في أكثر من مناسبة أنه يريد الاستمرار وتلقى تأكيدات من النادي ورئيسه بذلك.

وقالت تقارير في الصحافة إن اجتماعاً قد دار بين كومان ولابورتا في أحد مطاعم المدينة قبل أيام وحصل فيه المدير الفني على ضمانات بالبقاء.

ماذا قدم كومان مع برشلونة حتى الآن؟

الموسم الحالي هو الأول للمدير الفني مع البلوجرانا، ونجح فيه بتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا قبل أسابيع عقب الفوز على أتلتيك بيلباو.

وخرج الفريق من الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا، كما خسر السوبر الإسباني، وها هو أضاع فرصة تحقيق الثنائية المحلية بالليجا.

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