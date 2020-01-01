برشلونة يستعد لقميص ثوري في الموسم المقبل!

قد يقود إلى صراعات..

نُشرت بعض التسريبات لشكل قميص برشلونة في موسم 2021-2022 القادم، وقد شهد بعض التغييرات التي يمكن أن تُنعت بالثورية.

ويبدو أن الطقم مستوحى من شعار برشلونة بالدرجة الأولى، على أن يستوحى النصف الأيمن العلوي من "Creu de Sаnt Jordi".

هذا الشيء هو أعلى الأنواط التي يمكن أن يتحصل عليها أحد في كتالونيا وأُسست من قبل الحكومة الذاتية في عام 1981.

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أما الجزء العلوي من ناحية اليسار فسيحتوي على شعار "Senyera" وهو أيضًا أحد شعارات كتالونيا ولكن في شكل شرائط عمودية لا أفقية.

❗| Here is the rumoured FC kit for the 2021-22 season. [@ffpolo] pic.twitter.com/wyuZXjgFQo — La Senyera (@LaSenyera) September 15, 2020

ومن المتوقع أن تكون أكمام القميص باللون الأحمر، على أن يكون السروال باللون الأزرق.

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التصميم يحمل طابعًا ثوريًا بالدرجة الأولى، فهو يركز على إقليم كتالونيا وقيمته ويبتعد نسبيًا عن تقاليد النادي نفسه وشكل قميصه عبر التاريخ.

قد تُثار بعض الضجة من قبل الجماهير، لكن الأكيد أن هذا القميص قد تم اعتماده بالفعل ولدى إدارة جوسيب ماريا بارتوميو علم به ووافقوا عليه.